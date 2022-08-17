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https://sputnikarabic.ae/20220817/رياضي-يضحي-بالسباق-لإنقاذ-منافسه-ويفوز-بقلوب-المشجعينفيديو-1066503945.html
رياضي يضحي بالسباق لإنقاذ منافسه ويفوز بقلوب المشجعين...فيديو
رياضي يضحي بالسباق لإنقاذ منافسه ويفوز بقلوب المشجعين...فيديو
فاز عدّاء من دولة أندورا بقلوب المشجعين رغم خسارته لسباق شارك فيه ضمن فعاليات بطولة أوروبا المتعددة الرياضات التي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:04+0000
2022-08-17T07:04+0000
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قام العدّاء ناهويل كاربانا، بالتوقف عن الجري بعد مشاهدته لأحد منافسيه وهو يسقط أرضا ويتألم، مقتربا منه لمساعدته في الوقت الذي استمر فيه باقي العدّائين بالجري غير مكترثين.وقام كاربانا بإبعاد منافسه عن مسار السباق ليكمل المنافسة وحيدا بعد أن سبقه الجميع، ويحتل المركز الأخير تحت تصفيق الجماهير.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

رياضي يضحي بالسباق لإنقاذ منافسه ويفوز بقلوب المشجعين...فيديو

07:04 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / CARMEN MANDATOسباق 1500م في بطولة العالن لألعاب القوى
سباق 1500م في بطولة العالن لألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / CARMEN MANDATO
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فاز عدّاء من دولة أندورا بقلوب المشجعين رغم خسارته لسباق شارك فيه ضمن فعاليات بطولة أوروبا المتعددة الرياضات التي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية.
قام العدّاء ناهويل كاربانا، بالتوقف عن الجري بعد مشاهدته لأحد منافسيه وهو يسقط أرضا ويتألم، مقتربا منه لمساعدته في الوقت الذي استمر فيه باقي العدّائين بالجري غير مكترثين.
وقام كاربانا بإبعاد منافسه عن مسار السباق ليكمل المنافسة وحيدا بعد أن سبقه الجميع، ويحتل المركز الأخير تحت تصفيق الجماهير.
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