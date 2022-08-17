https://sputnikarabic.ae/20220817/زاخاروفا-لا-أفهم-عدم-زيارة-وفد-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لمحطة-زابوروجيه-1066502931.html
زاخاروفا: لا أفهم عدم زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه
زاخاروفا: لا أفهم عدم زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه
قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنها لا تفهم سبب عدم تمكن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة زابوروجيه للطاقة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T06:43+0000
2022-08-17T06:43+0000
2022-08-17T06:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت زاخاروفا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "إذا كان قد وصل الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة إلى أراضي أوكرانيا، فأنا بصراحة لا أفهم، كون وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أحد فروع "أسرة الأمم المتحدة الكبيرة"- السبب من وجهة نظر الأمانة العامة للأمم المتحدة، وراء عدم ذهاب وفد الوكالة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية". وأضافت:وأكدت الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن كييف لا يمكنها ضمان سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالة انتقالهم من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه.وقال نائب مدير إدارة الحد من التسلح ومنع الانتشار في وزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، في إفادة صحفية: "أإن أرواح مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يخططون لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه يجب ألا تكون معرضة للخطر".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
زاخاروفا: لا أفهم عدم زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه
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قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنها لا تفهم سبب عدم تمكن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، علمًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمكّن من القيام بزيارته إلى أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "إذا كان قد وصل الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة إلى أراضي أوكرانيا، فأنا بصراحة لا أفهم، كون وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أحد فروع "أسرة الأمم المتحدة الكبيرة"- السبب من وجهة نظر الأمانة العامة للأمم المتحدة، وراء عدم ذهاب وفد الوكالة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية". وأضافت:
إن ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتظرون بفارغ الصبر، وليس فقط موظفو محطة زابوروجيه، ولكن يبدو لي، أن العالم بأسره ينتظر بالفعل، مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث حول هذه المنشأة النووية، وما يقوم به نظام كييف فيما يتعلق بسلامة محطة الطاقة النووية.
وأكدت الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن كييف لا يمكنها ضمان
سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالة انتقالهم من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه.
وقال نائب مدير إدارة الحد من التسلح ومنع الانتشار في وزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، في إفادة صحفية: "أإن أرواح مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يخططون لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه يجب ألا تكون معرضة للخطر".