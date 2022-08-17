https://sputnikarabic.ae/20220817/سفير-روسيا-في-واشنطن-تصنيف-أمريكا-لأسواق-الطاقة-يزعزع-استقرار-القطاع-ويرفع-الأسعار-1066544259.html
سفير روسيا في واشنطن: تصنيف أمريكا لأسواق الطاقة يزعزع استقرار القطاع ويرفع الأسعار
سفير روسيا في واشنطن: تصنيف أمريكا لأسواق الطاقة يزعزع استقرار القطاع ويرفع الأسعار
اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن محاولات الولايات المتحدة تصنيف أسواق الطاقة بجيدة وسيئة، تؤدي إلى زعزعة استقرار... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T18:11+0000
2022-08-17T18:11+0000
2022-08-17T18:11+0000
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع الطاقة
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موسكو- سبوتنيك. وقال أنطونوف، عبر قناة "روسيا 24": "محاولات الولايات المتحدة تصنيف أسواق الطاقة بأسواق جيدة وأخرى سيئة، سيؤدي إلى زعزعة القطاع، وارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم".وأضاف أنطونوف: "هناك مهمة محددة (من وراء ذلك، هي حرمان روسيا من مصدر الدخل. نحن لن نقوم بتوريد موارد الطاقة بخسارة".وبحسب السفير الروسي، فإنه نتيجة لمحاولات الولايات المتحدة وحلفائها تحديد سقف لسعر النفط الروسي، ستكون هناك إعادة توزيع لتدفقات السلع "ليست في صالح الدول الغربية".وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت دول الغرب بفرض عقوبات على روسيا الاتحادية، وبشكل خاص، على صادرات موارد الطاقة الروسية.وتنص الحزمة السادسة من العقوبات على التطبيق التدريجي لفرض حظر على واردات النفط من روسيا؛ وسيمس الحظر فقط عمليات التوريد عن طريق البحر، ولن يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب "دروجبا" للقيود.وفي المستقبل، لا تستبعد أوروبا إدخال الحزمة السابعة، والتي قد تشمل حظرًا على إمدادات الغاز الروسي.ووصف نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي ريابكوف، خطط الغرب بفرض سقف على أسعار النفط من روسيا الاتحادية بعنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
https://sputnikarabic.ae/20220225/خبراء-أسعار-الطاقة-تراجعت-بعد-طمأنة-الأسواقوموسكو-لا-تسعى-لأي-ضغوطات-على-الاقتصاد-1059161594.html
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أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع الطاقة
أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع الطاقة
سفير روسيا في واشنطن: تصنيف أمريكا لأسواق الطاقة يزعزع استقرار القطاع ويرفع الأسعار
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اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن محاولات الولايات المتحدة تصنيف أسواق الطاقة بجيدة وسيئة، تؤدي إلى زعزعة استقرار قطاع الطاقة وارتفاع الأسعار.
موسكو- سبوتنيك. وقال أنطونوف، عبر قناة "روسيا 24": "محاولات الولايات المتحدة تصنيف أسواق الطاقة
بأسواق جيدة وأخرى سيئة، سيؤدي إلى زعزعة القطاع، وارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم".
وأضاف أنطونوف: "هناك مهمة محددة (من وراء ذلك، هي حرمان روسيا من مصدر الدخل. نحن لن نقوم بتوريد موارد الطاقة بخسارة".
وبحسب السفير الروسي، فإنه نتيجة لمحاولات الولايات المتحدة وحلفائها تحديد سقف لسعر النفط الروسي، ستكون هناك إعادة توزيع لتدفقات السلع "ليست في صالح الدول الغربية".
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت دول الغرب بفرض عقوبات على روسيا الاتحادية، وبشكل خاص، على صادرات موارد الطاقة
الروسية.
وتنص الحزمة السادسة من العقوبات على التطبيق التدريجي لفرض حظر على واردات النفط من روسيا؛ وسيمس الحظر فقط عمليات التوريد عن طريق البحر، ولن يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب "دروجبا" للقيود.
وفي المستقبل، لا تستبعد أوروبا إدخال الحزمة السابعة، والتي قد تشمل حظرًا على إمدادات الغاز الروسي.
ووصف نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي ريابكوف، خطط الغرب بفرض سقف على أسعار النفط من روسيا الاتحادية بعنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.