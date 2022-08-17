https://sputnikarabic.ae/20220817/سوريا-تدعو-الولايات-المتحدة-لسحب-قواتها-من-البلاد-فورا-ودون-شروط-1066516997.html

سوريا تدعو الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد "فورا ودون شروط"

سوريا تدعو الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد "فورا ودون شروط"

دعت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية لسحب قواتها الموجودة بشكل غير شرعي من البلاد ووقف نهب ثرواتها الباطنية والزراعية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T11:28+0000

2022-08-17T11:28+0000

2022-08-17T11:28+0000

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتابعت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي: "على الجانب الأمريكي وبشكل فوري وغير مشروط سحب قواته العسكرية التي تتواجد على أراضي سوريا بشكل غير شرعي والامتناع عن سرقة وتهريب النفط والقمح السوري ورفع الغطاء والحماية عن الجماعات الانفصالية المسلحة وعن الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتواجد في قاعدة التنف العسكرية الأمريكية غير الشرعية، ووضع حد نهائي وغير مشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الشعب السوري".وكشف البيان في ما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين المفقودين في البلاد أن "سوريا تلفت انتباه الرأي العام الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين إلى أن حكومة بلادهم هي من خرقت أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حين غضت الطرف بل وشجعت العشرات من المواطنين الأمريكيين على السفر إلى سوريا والدخول إلى أراضيها دون إذن من حكومتها وبشكل غير شرعي عبر معابر حدودية غير نظامية أو بالتسلل إلى مناطق تسيطر عليها جماعات إرهابية مسلحة".ويأتي ذلك في سياق نفي وزارة الخارجية السورية "صحة الاتهامات الأمريكية الباطلة باختطاف الحكومة السورية مواطنين أمريكيين".ووصفت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء في 17 أغسطس/آب، "تصريحات الإدارة الأمريكية، ممثلة بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، بـ"المضلِّلة والبعيدة عن المنطق"، مشيرة إلى أنها "تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأمريكي، والذي اعترفت الحكومة الأمريكية منذ سنوات مضت بأنه دخل وغيره من الأمريكيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير شرعي".

https://sputnikarabic.ae/20220817/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-4-مسلحين-من-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-في-عمليات-نبع-السلام-شمالي-سوريا-1066512065.html

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