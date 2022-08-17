https://sputnikarabic.ae/20220817/شولتز-يصف-التواصل-المباشر-مع-بوتين-بالهام-1066500626.html
شولتز يصف التواصل المباشر مع بوتين بالمهم
شولتز يصف التواصل المباشر مع بوتين بالمهم
وصف المستشار الألماني أولاف شولتز الاتصالات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمهمة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T04:25+0000
2022-08-17T04:25+0000
2022-08-17T04:55+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وأوضح أنه على الرغم من صعوبة الأمر، فإن الاتصال المباشر مهم، خاصة أثناء الأزمات.تصريحات المستشار الألماني هذه جاءت في مقابلة مع صحيفة "داغينز نيهتر" السويدية، مضيفا أنه بهذه الطريقة يمكن نقل وجهة نظر الغرب للرئيس الروسي حول العملية الخاصة في أوكرانيا. وتابع شولتز، قائلا:وكان المستشار قد تحدث، في وقت سابق، عن إمكانية زيارة بوتين لألمانيا، قائلا إنه لم يفكر في الأمر بعد، لكنه أوضح أن شروط ذلك ستكون وقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتوقيع معاهدة سلام بين موسكو وكييف. بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط، لنزع السلاح من أوكرانيا. ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف من العملية هو تحرير إقليم دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
شولتز يصف التواصل المباشر مع بوتين بالمهم
04:25 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 04:55 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
وصف المستشار الألماني أولاف شولتز الاتصالات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمهمة.
وأوضح أنه على الرغم من صعوبة الأمر، فإن الاتصال المباشر
مهم، خاصة أثناء الأزمات.
تصريحات المستشار الألماني هذه جاءت في مقابلة
مع صحيفة "داغينز نيهتر" السويدية، مضيفا أنه بهذه الطريقة يمكن نقل وجهة نظر الغرب للرئيس الروسي حول العملية الخاصة في أوكرانيا.
وتابع شولتز، قائلا:
لا يرى في "المستقبل المنظور" إمكانية لتطبيع العلاقات الثنائية مع موسكو.
وكان المستشار قد تحدث، في وقت سابق، عن إمكانية زيارة بوتين لألمانيا، قائلا إنه لم يفكر في الأمر بعد، لكنه أوضح أن شروط ذلك ستكون وقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتوقيع معاهدة سلام بين موسكو وكييف.
بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط، لنزع السلاح من أوكرانيا. ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف من العملية هو تحرير إقليم دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.