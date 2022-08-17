عربي
https://sputnikarabic.ae/20220817/شولتز-يصف-التواصل-المباشر-مع-بوتين-بالهام-1066500626.html
شولتز يصف التواصل المباشر مع بوتين بالمهم
شولتز يصف التواصل المباشر مع بوتين بالمهم
وصف المستشار الألماني أولاف شولتز الاتصالات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمهمة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T04:25+0000
2022-08-17T04:55+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058657123_0:290:3125:2048_1920x0_80_0_0_a22ef2e588a749bdebf298b3efa262cc.jpg
وأوضح أنه على الرغم من صعوبة الأمر، فإن الاتصال المباشر مهم، خاصة أثناء الأزمات.تصريحات المستشار الألماني هذه جاءت في مقابلة مع صحيفة "داغينز نيهتر" السويدية، مضيفا أنه بهذه الطريقة يمكن نقل وجهة نظر الغرب للرئيس الروسي حول العملية الخاصة في أوكرانيا. وتابع شولتز، قائلا:وكان المستشار قد تحدث، في وقت سابق، عن إمكانية زيارة بوتين لألمانيا، قائلا إنه لم يفكر في الأمر بعد، لكنه أوضح أن شروط ذلك ستكون وقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتوقيع معاهدة سلام بين موسكو وكييف. بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط، لنزع السلاح من أوكرانيا. ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف من العملية هو تحرير إقليم دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058657123_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_265a3dd46ef6aa912e960672f414090a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

شولتز يصف التواصل المباشر مع بوتين بالمهم

04:25 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 04:55 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف المستشار الألماني أولاف شولتز الاتصالات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمهمة.
وأوضح أنه على الرغم من صعوبة الأمر، فإن الاتصال المباشر مهم، خاصة أثناء الأزمات.
تصريحات المستشار الألماني هذه جاءت في مقابلة مع صحيفة "داغينز نيهتر" السويدية، مضيفا أنه بهذه الطريقة يمكن نقل وجهة نظر الغرب للرئيس الروسي حول العملية الخاصة في أوكرانيا. وتابع شولتز، قائلا:

لا يرى في "المستقبل المنظور" إمكانية لتطبيع العلاقات الثنائية مع موسكو.

وكان المستشار قد تحدث، في وقت سابق، عن إمكانية زيارة بوتين لألمانيا، قائلا إنه لم يفكر في الأمر بعد، لكنه أوضح أن شروط ذلك ستكون وقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتوقيع معاهدة سلام بين موسكو وكييف.
بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط، لنزع السلاح من أوكرانيا. ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف من العملية هو تحرير إقليم دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала