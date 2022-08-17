https://sputnikarabic.ae/20220817/طهران-تدعو-واشنطن-إلى-إطلاق-سراح-الإيرانيين-المحتجزين-وتبدي-استعدادها-لمبادلة-السجناء-1066511399.html
طهران تدعو واشنطن إلى إطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين وتبدي استعدادها لمبادلة السجناء
طهران تدعو واشنطن إلى إطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين وتبدي استعدادها لمبادلة السجناء
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على تصريحات الأمريكيين بشأن السجناء، مؤكدة "استعداد طهران لبحث الموضوع منفصلا عن المفاوضات النووية". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:07+0000
2022-08-17T10:07+0000
2022-08-17T10:07+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إيران "مستعدة لإبرام اتفاق سريع لإطلاق سراح الإيرانيين الأبرياء المعتقلين في أمريكا لأسباب واهية"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأضاف كنعاني: "لطالما أكدنا وعبر قنوات مختلفة استعدادنا للسير بجدية في قضية تبادل السجناء مع أمريكا"، متابعا: "نستغرب أن واشنطن تقوم بدعاية سلبية ضدنا بدلا من الانخراط عمليا في قضية تبادل السجناء".وأكد أن "قضية تبادل السجناء مرهونة بجدية أمريكا ونحن مستعدون للسير عمليا في هذا التبادل".وكان مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، قال إن بلاده هي "أكبر ضحية للإرهاب في العالم".ولفت المسؤول القضائي إلى أن أمريكا "تستخدم حقوق الإنسان بشكل كامل كأداة لسياستها الخارجية لتحقيق أهدافها، وعلى الساحة السياسية تختلق أمريكا ملفات للدول لإجبارها على استخدام معاييرها الخاصة بحقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأكد غريب أنه رغم حديث أمريكا الكثير حول حقوق الإنسان إلا أنه في الداخل الأمريكي هناك "عدم تطبيق لمعايير حقوق الإنسان"، مدللا على ذلك بأنه هناك "أكثر من مليوني سجين في أمريكا مما يجعلها أكبر سجن في العالم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
طهران تدعو واشنطن إلى إطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين وتبدي استعدادها لمبادلة السجناء
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ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على تصريحات الأمريكيين بشأن السجناء، مؤكدة "استعداد طهران لبحث الموضوع منفصلا عن المفاوضات النووية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إيران "مستعدة لإبرام اتفاق سريع لإطلاق سراح الإيرانيين الأبرياء المعتقلين في أمريكا لأسباب واهية"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
وأضاف كنعاني: "لطالما أكدنا وعبر قنوات مختلفة استعدادنا للسير بجدية في قضية تبادل السجناء مع أمريكا"، متابعا: "نستغرب أن واشنطن تقوم بدعاية سلبية ضدنا بدلا من الانخراط عمليا في قضية تبادل السجناء".
وأكد أن "قضية تبادل السجناء مرهونة بجدية أمريكا ونحن مستعدون للسير عمليا في هذا التبادل".
وكان مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، قال إن بلاده هي "أكبر ضحية للإرهاب في العالم
".
ولفت المسؤول القضائي إلى أن أمريكا "تستخدم حقوق الإنسان بشكل كامل كأداة لسياستها الخارجية لتحقيق أهدافها، وعلى الساحة السياسية تختلق أمريكا ملفات للدول لإجبارها على استخدام معاييرها الخاصة بحقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس
".
وأكد غريب أنه رغم حديث أمريكا الكثير حول حقوق الإنسان إلا أنه في الداخل الأمريكي هناك "عدم تطبيق لمعايير حقوق الإنسان"، مدللا على ذلك بأنه هناك "أكثر من مليوني سجين في أمريكا مما يجعلها أكبر سجن في العالم".