https://sputnikarabic.ae/20220817/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بالعاصمة-الأفغانية-1066548434.html
طالبان تندد بانفجار مسجد بكابول وتتوعد مرتكبيه
طالبان تندد بانفجار مسجد بكابول وتتوعد مرتكبيه
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، في انفجار وقع داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول، فيما نددت حركة طالبان بالهجوم وتوعدت بملاحقة مرتكبيه. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T20:58+0000
2022-08-17T20:58+0000
2022-08-17T21:18+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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ونقلت شبكة "سي إن إن" سلطات الطوارئ الصحية في المدينة أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم.وقال مدير الطوارئ في أفغانستان، ستيفانو سوزا: "بعد انفجار اليوم، أدخلنا 27 مريضا إلى مركزنا الجراحي لضحايا الحرب في كابول، من بينهم خمسة قاصرين، أحدهم صبي يبلغ من العمر سبع سنوات".وأضاف "وصل جريحان ميتان وتوفي واحد في غرفة الطوارئ".وتابع: "على مدار العام، واصلنا تلقي إصابات بأعيرة نارية وإصابات بشظايا وطعنات وضحايا انفجار ألغام وعبوات ناسفة على أساس يومي .. البلد يعاني من تداعيات صراع طويل جدا قوض مستقبله".وندد بلال كريمي نائب المتحدث باسم طالبان بالانفجار في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء.وكتب كريمي يقول "قتلة المدنيين ومرتكبي جرائم مماثلة سيتم القبض عليهم قريبا ومعاقبتهم على أفعالهم إن شاء الله".وقال المتحدث باسم القيادة الأمنية في كابول خالد زدران، إن الانفجار وقع بين المصلين أثناء صلاة العشاء، وأسفر عن وقوع إصابات.في غضون ذلك، أعلن مستشفى الطوارئ نقل عدد من الجرحى والقتلى من هذا الحادث إلى هذا المستشفى، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.وقال المستشفى إنه استقبل 27 شخصا حتى الآن في أعقاب الانفجار من بينهم خمسة أطفال بينهم طفل في السابعة من العمر.وانتشرت صور رجل الدين، أمير محمد كابولي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم أنه قتل في الانفجار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان تندد بانفجار مسجد بكابول وتتوعد مرتكبيه
20:58 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 21:18 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، في انفجار وقع داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول، فيما نددت حركة طالبان بالهجوم وتوعدت بملاحقة مرتكبيه.
ونقلت شبكة
"سي إن إن" سلطات الطوارئ الصحية في المدينة أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم.
وقال مدير الطوارئ في أفغانستان، ستيفانو سوزا: "بعد انفجار اليوم، أدخلنا 27 مريضا إلى مركزنا الجراحي لضحايا الحرب في كابول، من بينهم خمسة قاصرين، أحدهم صبي يبلغ من العمر سبع سنوات".
وأضاف "وصل جريحان ميتان وتوفي واحد في غرفة الطوارئ".
وتابع: "على مدار العام، واصلنا تلقي إصابات بأعيرة نارية وإصابات بشظايا وطعنات وضحايا انفجار ألغام وعبوات ناسفة على أساس يومي .. البلد يعاني من تداعيات صراع طويل جدا قوض مستقبله".
وندد بلال كريمي نائب المتحدث باسم طالبان بالانفجار في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء.
وكتب كريمي يقول "قتلة المدنيين ومرتكبي جرائم مماثلة سيتم القبض عليهم قريبا ومعاقبتهم على أفعالهم إن شاء الله".
وقال المتحدث باسم القيادة الأمنية في كابول خالد زدران، إن الانفجار وقع بين المصلين أثناء صلاة العشاء، وأسفر عن وقوع إصابات.
في غضون ذلك، أعلن مستشفى الطوارئ نقل عدد من الجرحى والقتلى من هذا الحادث إلى هذا المستشفى، بحسب قناة
"طلوع نيوز" المحلية.
وقال المستشفى إنه استقبل 27 شخصا حتى الآن في أعقاب الانفجار من بينهم خمسة أطفال بينهم طفل في السابعة من العمر.
وانتشرت صور رجل الدين، أمير محمد كابولي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم أنه قتل في الانفجار.