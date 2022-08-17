https://sputnikarabic.ae/20220817/قتيل-وجرحى-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-لمبنى-سكني-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1066507364.html
قتيل وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لمبنى سكني في جمهورية لوغانسك الشعبية
قتيل وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لمبنى سكني في جمهورية لوغانسك الشعبية
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة بيرفومايسك. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T08:45+0000
2022-08-17T08:45+0000
2022-08-17T08:45+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1063255276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdce80c417c12b5dde32a87aaa35ad9.jpg
قال مكتب المدعي العام للجمهورية في منشور عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "قصفت التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، باستخدام منظومة هيمارس، مدينة بيرفومايسك، ما أسفر عن مقتل رجل (مواليد عام 1961) وإصابة ثلاثة مدنيين، من بينهم طفل (مواليد عام 2018)". وبشأن واقعة القصف، فتحت النيابة العامة قضية جنائية بموجب مادة "الإبادة الجماعية". وأوضحت الإدارة أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على بيرفومايسك في الليلة السابقة، حوالي الساعة 0:20. أطلقوا ثلاثة صواريخ من "هيمارس"، أصاب أحدها مبنى شاهقا. وانهارت ثلاثة طوابق. وأعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، يوم السبت، أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون خلال الـ24 الساعة الماضية، نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية. وذكر المقر في بيان له على "تلغرام": "خلال الـ 24 الساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا في 11 أغسطس إلى الساعة 8:00 صباحا في 12 أغسطس، قتل ثلاثة من المدنيين وأصيب 11 آخرون نتيجة قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية". وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات". ولهذا، وجب "نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا"، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1063255276_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_25a609a45856596866a9fa6bd16d21aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
قتيل وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لمبنى سكني في جمهورية لوغانسك الشعبية
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة بيرفومايسك.
قال مكتب المدعي العام للجمهورية في منشور عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "قصفت التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، باستخدام منظومة هيمارس، مدينة بيرفومايسك، ما أسفر عن مقتل رجل (مواليد عام 1961) وإصابة ثلاثة مدنيين، من بينهم طفل (مواليد عام 2018)". وبشأن واقعة القصف، فتحت النيابة العامة قضية جنائية بموجب مادة "الإبادة الجماعية".
وأوضحت الإدارة أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على بيرفومايسك في الليلة السابقة، حوالي الساعة 0:20. أطلقوا ثلاثة صواريخ من "هيمارس"، أصاب أحدها مبنى شاهقا. وانهارت ثلاثة طوابق.
وأعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، يوم السبت، أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون خلال الـ24 الساعة الماضية، نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية. وذكر المقر في بيان له على "تلغرام": "خلال الـ 24 الساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا في 11 أغسطس إلى الساعة 8:00 صباحا في 12 أغسطس، قتل ثلاثة من المدنيين وأصيب 11 آخرون نتيجة قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص
الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات". ولهذا، وجب "نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا"، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.