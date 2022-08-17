https://sputnikarabic.ae/20220817/قسد-تنفي-التقارير-التي-تقيد-بشن-تركيا-عملية-عسكرية-شمالي-سوريا--1066499904.html
"قسد" تنفي التقارير التي تفيد بشن تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا
"قسد" تنفي التقارير التي تفيد بشن تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا
قال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية "قسد" في الولايات المتحدة، بسام صقر، لـ"سبوتنيك" إن أحدث تقارير وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أنقرة بشن عمليتها العسكرية في... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T01:40+0000
2022-08-17T01:40+0000
2022-08-17T04:46+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
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واشنطن - سبوتنيك. وتم تداول تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء عملية عسكرية تركية ضد الأكراد في شمال سوريا يوم الثلاثاء.وذكرت التقارير، وفقا لمصادر إعلامية تركية، أن قافلة عسكرية تركية دخلت جرابلس في شمال سوريا.وصرح صقر: "هذه الأخبار غير صحيحة، لا يوجد أي هجوم ونعتقد أنه لم يكن هناك [ضوء] أخضر من روسيا أو الولايات المتحدة للقيام بهذا الهجوم".وأضاف: "لكننا لاحظنا أنهم زادوا من هجمات الطائرات بدون طيار في المنطقة. إنهم يستهدفون المدنيين، وزعيم الإدارة الذاتية، وهو أمر غير جيد لاستقرار المنطقة".يشار إلى إنه في نهاية يونيو الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.ومنذ عام 2016، نفذت تركيا أربع عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20180123/قوات-سوريا-الديمقراطية-تقتل-أكثر-من-50-جنديا-تركيا-1029421408.html
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أخبار سوريا اليوم, قسد
"قسد" تنفي التقارير التي تفيد بشن تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا
01:40 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 04:46 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
قال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية "قسد" في الولايات المتحدة، بسام صقر، لـ"سبوتنيك" إن أحدث تقارير وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أنقرة بشن عمليتها العسكرية في شمال سوريا كاذبة.
واشنطن - سبوتنيك
. وتم تداول تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء عملية عسكرية تركية ضد الأكراد في شمال سوريا يوم الثلاثاء.
وذكرت التقارير، وفقا لمصادر إعلامية تركية، أن قافلة عسكرية تركية دخلت جرابلس في شمال سوريا.
وصرح صقر: "هذه الأخبار غير صحيحة، لا يوجد أي هجوم ونعتقد أنه لم يكن هناك [ضوء] أخضر من روسيا أو الولايات المتحدة للقيام بهذا الهجوم".
وأضاف: "لكننا لاحظنا أنهم زادوا من هجمات الطائرات بدون طيار في المنطقة. إنهم يستهدفون المدنيين، وزعيم الإدارة الذاتية، وهو أمر غير جيد لاستقرار المنطقة".
يشار إلى إنه في نهاية يونيو الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا
ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
ومنذ عام 2016، نفذت تركيا أربع عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا.