https://sputnikarabic.ae/20220817/قسد-موسكو-وواشنطن-أكدتا-عدم-وجود-عملية-عسكرية-تركية-شمالي--1066500026.html
"قسد": موسكو وواشنطن تؤكدان عدم وجود عملية عسكرية تركية شمالي سوريا
"قسد": موسكو وواشنطن تؤكدان عدم وجود عملية عسكرية تركية شمالي سوريا
قال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، بسام صقر، لـ"سبوتنيك" إنهما طمأنتا من قبل كل من روسيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بأنه لن تكون هناك... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T03:40+0000
2022-08-17T03:40+0000
2022-08-17T04:58+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال صقر: "عقدنا اجتماعات في وزارة الخارجية (الأمريكية) الأسبوع الماضي، ومع الروس أيضا، لقد نفى الطرفان وجود أي ضوء أخضر منهم للقيام بذلك".وأضاف: "لكننا نعلم أن [الرئيس التركي رجب طيب] أردوغان يمكنه القيام بذلك ولا يهتم أحيانا بهذه المسألة، نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا. وهناك أيضا اتفاق مع الحكومة السورية للدفاع العسكري".وتابع صقر أن المركز يعقد اجتماعات مستمرة مع وزارة الخارجية والبنتاغون والكونغرس وجميعهم يريدون أن تكون المنطقة مستقرة ولا يريدون العملية التركية.وأشار صقر إلى أن:"الأتراك يزيدون من هجمات الطائرات دون طيار ولكن لا يوجد هجوم على الأرض، فقط عن طريق الجو. حتى لا يوجد مقاتلون حتى الآن، فقط طائرات بدون طيار".يشار إلى أن تركيا لعبت دورا كبيرا في الصراع السوري من خلال دعم مختلف جماعات المعارضة التي تقاتل الحكومة السورية، وفي الوقت نفسه مهاجمة القوات الكردية.وتخطط تركيا حاليا لعملية جديدة ضد الأكراد السوريين بينما تعارض دمشق التدخل الأجنبي.
https://sputnikarabic.ae/20220817/قسد-تنفي-التقارير-التي-تقيد-بشن-تركيا-عملية-عسكرية-شمالي-سوريا--1066499904.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
"قسد": موسكو وواشنطن تؤكدان عدم وجود عملية عسكرية تركية شمالي سوريا
03:40 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 04:58 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
قال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، بسام صقر، لـ"سبوتنيك" إنهما طمأنتا من قبل كل من روسيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية تركية في المنطقة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال صقر: "عقدنا اجتماعات في وزارة الخارجية (الأمريكية) الأسبوع الماضي، ومع الروس أيضا، لقد نفى الطرفان وجود أي ضوء أخضر منهم للقيام بذلك".
وأضاف: "لكننا نعلم أن [الرئيس التركي رجب طيب] أردوغان يمكنه القيام بذلك ولا يهتم أحيانا بهذه المسألة، نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا. وهناك أيضا اتفاق مع الحكومة السورية للدفاع العسكري".
وتابع صقر أن المركز يعقد اجتماعات مستمرة مع وزارة الخارجية والبنتاغون والكونغرس وجميعهم يريدون أن تكون المنطقة مستقرة ولا يريدون العملية التركية.
"الأتراك يزيدون من هجمات الطائرات دون طيار ولكن لا يوجد هجوم على الأرض، فقط عن طريق الجو. حتى لا يوجد مقاتلون حتى الآن، فقط طائرات بدون طيار".
يشار إلى أن تركيا لعبت دورا كبيرا في الصراع السوري من خلال دعم مختلف جماعات المعارضة التي تقاتل الحكومة السورية، وفي الوقت نفسه مهاجمة القوات الكردية.
وتخطط تركيا حاليا لعملية جديدة ضد الأكراد السوريين
بينما تعارض دمشق التدخل الأجنبي.