https://sputnikarabic.ae/20220817/لأول-مرة-في-السعودية-تدريب-60-فتاة-على-مهنة-صيد-الأسماك-1066512588.html
لأول مرة في السعودية... تدريب 60 فتاة على مهنة صيد الأسماك
لأول مرة في السعودية... تدريب 60 فتاة على مهنة صيد الأسماك
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قبول 60 فتاة في مشروع تأهيل لمهنة صيد الأسماك، وذلك للمرة الأولى في المملكة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:30+0000
2022-08-17T10:30+0000
2022-08-17T10:30+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مجتمع
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ونقل موقع "العربية" عن نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني السعودي لتطوير الثروة السمكية، موسى الكناني، قوله إنه "سيتم تدريبهن في قسم مبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي خبراء ومختصين في المجال لأول مرة".وأضاف الكناني أن "المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب السعودي لمهنة صيد الأسماك".وأشار إلى أن "لدى المملكة العديد من الخطط الاستراتيجية، التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والشابات في عدد من القطاعات الفنية والحرفية".ولفت إلى وجود 4 مبادرات لتوطين عدد من المهن، وتأهيل الشباب والشابات، من بينها مهنة النحّالين، وصيد الأسماك، إضافة إلى مربي الثروة الحيوانية، والزراعة.ووفقا له، فإن 90% من المستهدفين في قطاع "التسويق"، من الإناث.أما قطاع "الخدمات المساندة والتشغيل"، يستهدف تقديم الخدمات اللازمة للقوارب التي لا تصلها خدمات المرافئ، مثل التزود بالوقود، وعمليات الصيانة والتشغيل والمراقبة وما إلى ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20220507/خبير-سعودي-يدعو-إلى-ضرورة-توطيف-وظائف-محددة-في-المملكة-1061970832.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجتمع
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجتمع
لأول مرة في السعودية... تدريب 60 فتاة على مهنة صيد الأسماك
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن قبول 60 فتاة في مشروع تأهيل لمهنة صيد الأسماك، وذلك للمرة الأولى في المملكة.
ونقل
موقع "العربية" عن نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني السعودي لتطوير الثروة السمكية، موسى الكناني، قوله إنه "سيتم تدريبهن في قسم مبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي خبراء ومختصين في المجال لأول مرة".
وأضاف الكناني أن "المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب السعودي لمهنة صيد الأسماك".
وأشار إلى أن "لدى المملكة العديد من الخطط الاستراتيجية، التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والشابات في عدد من القطاعات الفنية والحرفية".
ولفت إلى وجود 4 مبادرات لتوطين عدد من المهن
، وتأهيل الشباب والشابات، من بينها مهنة النحّالين، وصيد الأسماك، إضافة إلى مربي الثروة الحيوانية، والزراعة.
وعن مهنة صيد الأسماك، أوضح الكناني أنه تم تقسيم المهنة إلى 4 قطاعات رئيسية، ثلاثة خارج البحر (النقل والتوزيع، والمبيعات والتسويق، والخدمات المساندة والتشغيل)، إضافة إلى قطاع الصيد داخل البحر.
ووفقا له، فإن 90% من المستهدفين في قطاع "التسويق"، من الإناث.
أما قطاع "الخدمات المساندة والتشغيل"، يستهدف تقديم الخدمات اللازمة للقوارب التي لا تصلها خدمات المرافئ، مثل التزود بالوقود، وعمليات الصيانة والتشغيل والمراقبة وما إلى ذلك.