https://sputnikarabic.ae/20220817/لبنان-أكثر-من-350-قاضيا-يقررون-التوقف-عن-العمل-1066521752.html
لبنان... أكثر من 350 قاضيا يقررون التوقف عن العمل
لبنان... أكثر من 350 قاضيا يقررون التوقف عن العمل
قرر أكثر من 350 قاضيا اتخاذ موقف واحد، اليوم الأربعاء، بالتوقف عن العمل بشكل تام، فيما وافقت على القرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:26+0000
2022-08-17T12:26+0000
2022-08-17T12:26+0000
لبنان
العالم العربي
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ونقلت وكالة أنباء "المركزية" أن القرار لاقى قبولا كذلك من كل من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، وقاضية التحقيق الأولى في الشمال، سمرندا نصار، والنائب العام الاستئنافي بالتكليف في الشمال القاضي زياد الشعراني.في السياق ذاته، توقف عن العمل عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي داني شبلي، وهي المرة الاولى التي يقف قاض من مجلس القضاء إلى جانب القضاة بشكل معلن.جاء ذلك في أعقاب اتفاق قضاة من القضاء العدلي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، أمس الثلاثاء، على التوقف نهائيا عن العمل.يذكر أن توقف القضاة عن العمل جاء على خلفية رفضهم توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية الآف ليرة كما حصل في شهر يوليو/تموز الماضي، مع تجميد مصرف لبنان العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القضاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
لبنان... أكثر من 350 قاضيا يقررون التوقف عن العمل
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قرر أكثر من 350 قاضيا اتخاذ موقف واحد، اليوم الأربعاء، بالتوقف عن العمل بشكل تام، فيما وافقت على القرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
ونقلت وكالة أنباء
"المركزية" أن القرار لاقى قبولا كذلك من كل من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، وقاضية التحقيق الأولى في الشمال، سمرندا نصار، والنائب العام الاستئنافي بالتكليف في الشمال القاضي زياد الشعراني.
في السياق ذاته، توقف عن العمل عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي داني شبلي، وهي المرة الاولى التي يقف قاض من مجلس القضاء إلى جانب القضاة بشكل معلن.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق قضاة من القضاء العدلي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، أمس الثلاثاء، على التوقف نهائيا عن العمل.
يذكر أن توقف القضاة عن العمل جاء على خلفية رفضهم توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية الآف ليرة كما حصل في شهر يوليو/تموز الماضي، مع تجميد مصرف لبنان العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القضاء.