https://sputnikarabic.ae/20220817/لحظة-إطلاق-صاروخ-مينتمان-3-النووي-من-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-فيديو-1066510343.html
لحظة إطلاق صاروخ "مينتمان 3" النووي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية... فيديو
لحظة إطلاق صاروخ "مينتمان 3" النووي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية... فيديو
أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق صاروخ "مينتمان - 3" النووي الأمريكي، الذي تم اختباره أمس الثلاثاء، للتأكد من فاعلية الردع النووي الأمريكي. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:46+0000
2022-08-17T09:46+0000
2022-08-17T09:46+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع الفيديو، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اختبرت الصاروخ النووي العابر للقارات بعد تأخره شهرا عن الموعد الذي كان مقررا لإجراء العملية حتى تتجنب تصعيد التوترات مع كل من روسيا والصين.وذكرت الصحيفة أن الصاروخ الذي تم تصميمه ليكون قادرا على حمل رؤوس نووية لم يكن مسلحا خلال الاختبار الأخير.ولفتت الصحيفة إلى أن مدى الصاروخ يمكن أن يصل إلى 9 آلاف و660 كلم وأن سرعته تصل إلى 24 ألف كيلومترا في الساعة.يذكر أن بيان القوات الجوية الأمريكية عن التجربة الصاروخية أوضح أن عملية الإطلاق جرت في قاعدة "فاندنبرغ" التابعة للقوات الفضائية في ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى أنها تجربة روتينية جرت نحو 300 مرة في السابق ولا علاقة لها بالأحداث العالمية الجارية".
https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-الروسية-توقيع-عقدا-لتوريد-صواريخ-باليستية-من-طراز-سارمات-1066473973.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
لحظة إطلاق صاروخ "مينتمان 3" النووي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية... فيديو
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أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق صاروخ "مينتمان - 3" النووي الأمريكي، الذي تم اختباره أمس الثلاثاء، للتأكد من فاعلية الردع النووي الأمريكي.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع الفيديو، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اختبرت الصاروخ النووي
العابر للقارات بعد تأخره شهرا عن الموعد الذي كان مقررا لإجراء العملية حتى تتجنب تصعيد التوترات مع كل من روسيا والصين.
وذكرت الصحيفة أن الصاروخ الذي تم تصميمه ليكون قادرا على حمل رؤوس نووية لم يكن مسلحا خلال الاختبار الأخير.
ولفتت الصحيفة إلى أن مدى الصاروخ
يمكن أن يصل إلى 9 آلاف و660 كلم وأن سرعته تصل إلى 24 ألف كيلومترا في الساعة.
يذكر أن بيان القوات الجوية الأمريكية عن التجربة الصاروخية أوضح أن عملية الإطلاق جرت في قاعدة "فاندنبرغ" التابعة للقوات الفضائية في ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى أنها تجربة روتينية
جرت نحو 300 مرة في السابق ولا علاقة لها بالأحداث العالمية الجارية".