https://sputnikarabic.ae/20220817/لماذا-ترفض-ألمانيا-تعبير-الفصل-العنصري-في-تعامل-إسرائيل؟-1066539331.html

لماذا ترفض ألمانيا تعبير "الفصل العنصري" في تعامل إسرائيل؟

لماذا ترفض ألمانيا تعبير "الفصل العنصري" في تعامل إسرائيل؟

ترى ألمانيا أن تعبير "الفصل العنصري" في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين بأنه تقييم خاطئ للوضع في الأراضي المحتلة، فهو تعبير يرفضه صراحة المستشار الألماني ويقول... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T16:34+0000

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17~8 Abdallah لماذا ترفض ألمانيا تعبير الفصل العنصري في التعامل مع إسرائيل

وخلال لقاء أولاف شولتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أطلعه الأخير على مستجدات الأوضاع في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتسارع في وتيرة الاستيطان، إلا أن شولتس طالب في نفس الوقت بضرورة ذهاب الجانبين إلى التفاوض السياسي.الرئيس عباس قال إن حكومته ستقوم بنشاط في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، بما أن السلطة الفلسطينية تتمتع حاليًا بوضع مراقب في الأمم المتحدة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع ذلك تماما منذ مدة طويلة.عن هذا الموضوع قال أستاذ العلاقات الدولية، عبدالمطلب النخال، إن الغرب بشكل عام لديه ازدواجية في الموقف ضد القضية الفلسطينية رغم تأكدهم أن ما حل بالشعب الفلسطيني يساوي الهولوكوست.وذكر أن مثل هذه التصريحات تدعم بشكل كبير دولة الاحتلال ولها أهداف سياسية في إطار الرد على تصريحات الرئيس الفلسطيني الذي تحدث عن معاناة شعبه.قال رئيس المركز الأسترالي العربي للدراسات، أحمد الياسري، إن ألمانيا تدور في الفلك الأمريكي خصوصا بعد التوجه إلى الشرق الأوروبي في حقبة ترامب ما يجعلها تقترب بخطابها من واشنطن.وأشار إلى أن الدبلوماسية الألمانية أثر فيها الوضع في أوكرانيا، في ظل حالة التأثر بخطر الاستقلالية عن النهج الأمريكي والأوروبي، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وأدى ذلك إلى تحول في الاستراتيجية الألمانية.

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