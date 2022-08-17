https://sputnikarabic.ae/20220817/لوكاشينكو-يوافق-على-مسودة-اتفاقية-بشأن-برنامج-التعاون-العسكري-التقني-مع-روسيا-1066538462.html
لوكاشينكو يوافق على مسودة اتفاقية بشأن برنامج التعاون العسكري التقني مع روسيا
لوكاشينكو يوافق على مسودة اتفاقية بشأن برنامج التعاون العسكري التقني مع روسيا
وافق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، على مشروع اتفاقية بشأن برنامج التعاون العسكري التقني مع روسيا الاتحادية حتى عام 2025. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:10+0000
2022-08-17T16:10+0000
2022-08-17T16:10+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وذكرت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة البيلاروسية، في بيان اليوم الأربعاء، "وافق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على مشروع اتفاقية حكومية دولية مع روسيا بشأن تنفيذ برنامج تعاون عسكري تقني بين البلدين حتى عام 2025 كأساس للمفاوضات. ووقع رئيس الدولة المرسوم المقابل في 17 أغسطس/ آب".ووفقا للخدمة، ففقد فوض لوكاشينكو اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية للجمهورية بإجراء مفاوضات حول مسودة الاتفاقية والتوقيع على الوثيقة عند التوصل إلى اتفاق.وشرحت الخدمة الصحفية في البيان: "ينص برنامج التعاون العسكري التقني بين بيلاروس وروسيا حتى عام 2025 على تنفيذ عدد من الأنشطة، بما في ذلك أعمال البحث والتطوير المشتركة لإنشاء أنواع جديدة وتحديث ما موجود من الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلاً عن المنتجات ذات الاستخدام المزدوج". وشدد البيان على أنه "من المقرر أيضا تنظيم الإنتاج المشترك للعينات النهائية من الأسلحة والمعدات العسكرية ومكوناتها، وتنفيذ تدابير السياسة المشتركة في مجال التنظيم الفني، وتوحيد وفهرسة المنتجات العسكرية، وتوريد المنتجات والخدمات العسكرية في مصالح أجهزة إنفاذ القانون في كلا البلدين".
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أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو يوافق على مسودة اتفاقية بشأن برنامج التعاون العسكري التقني مع روسيا
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وافق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، على مشروع اتفاقية بشأن برنامج التعاون العسكري التقني مع روسيا الاتحادية حتى عام 2025.
وذكرت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة البيلاروسية، في بيان اليوم الأربعاء، "وافق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على مشروع اتفاقية حكومية دولية مع روسيا بشأن تنفيذ برنامج تعاون عسكري تقني بين البلدين حتى عام 2025 كأساس للمفاوضات. ووقع رئيس الدولة المرسوم المقابل في 17 أغسطس/ آب".
ووفقا للخدمة، ففقد فوض لوكاشينكو اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية للجمهورية بإجراء مفاوضات حول مسودة الاتفاقية والتوقيع على الوثيقة عند التوصل إلى اتفاق.
وشرحت الخدمة الصحفية في البيان: "ينص برنامج التعاون العسكري التقني بين بيلاروس
وروسيا حتى عام 2025 على تنفيذ عدد من الأنشطة، بما في ذلك أعمال البحث والتطوير المشتركة لإنشاء أنواع جديدة وتحديث ما موجود من الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلاً عن المنتجات ذات الاستخدام المزدوج".
وشدد البيان على أنه "من المقرر أيضا تنظيم الإنتاج المشترك للعينات النهائية من الأسلحة والمعدات العسكرية ومكوناتها، وتنفيذ تدابير السياسة المشتركة في مجال التنظيم الفني، وتوحيد وفهرسة المنتجات العسكرية، وتوريد المنتجات والخدمات العسكرية في مصالح أجهزة إنفاذ القانون في كلا البلدين".