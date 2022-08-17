https://sputnikarabic.ae/20220817/ما-العقبات-والتحديات-التي-تواجه-إنهاء-الحرب-وتحقيق-السلام-في-اليمن-1066543378.html

ما العقبات والتحديات التي تواجه إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن

ما العقبات والتحديات التي تواجه إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن

منذ الأيام الأولى للحرب لم ينقطع الحديث عن السلام في اليمن، ومع كل المبادرات والحوارات واللقاءات والدعوات، دخلت الحرب عامها الثامن دون بارقة أمل حقيقية لوقف... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T17:25+0000

2022-08-17T17:25+0000

2022-08-17T17:25+0000

الحرب على اليمن

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كيف يتحقق السلام في اليمن، وهل الصراع الدائر الآن في المحافظات التي تحكمها الشرعية هو علامة أو مؤشر على أن التوصل إلى حل مع الشمال قد يكون مقابله صراع ممتد في الجنوب، وما هي الأسس التي يجب توافرها في كل المساعي نحو إيقاف الحرب وإحلال السلام والاستقرار؟بداية يقول رئيس مؤتمر عدن الجامع، الدكتور إيهاب عبد القادر، منذ السابع من أبريل/ نيسان 2022، وإصدار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، وفي نفس اليوم أصدر قرارا في شكل إعلان رئاسي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وعضوية سبعة أشخاص آخرين كل منهم بدرجة نائب رئيس المجلس- وقد نقل الرئيس هادي إلى المجلس جميع الصلاحيات المخولة له بمقتضى الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك صلاحيات نائبه، يُعد هذا الإعلان الرئاسي بمثابة نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي اليمني.مرحلة جديدةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، شكّل إعلان هادي نهاية لحقبة استمرت لنحو عشر سنوات، وبداية لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز القيادة السياسية الجماعية في اليمن، وقد جاء هذا التحول في سياق تطورات أخرى هامة شهدتها الساحة اليمنية، من أبرزها: الهدنة المؤقتة الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 2/4/2022، وهي هدنة قابلة للتمديد بموافقة الأطراف المعنية.وتابع عبد القادر، هناك أيضا مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية التي جرت في الرياض بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتحت رعايتها، وذلك خلال الفترة من 29/3 - 7/4/ 2022، حيث ترسم تلك المخرجات ملامح خارطة طريق لمستقبل أفضل لليمن، وأمام المجلس فرص متاحة يستطيع استغلالها في تحقيق الأهداف المنوطة به، منها، إنهاء الحرب، وإحلال السلام، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اليمني.التحديات والفرصوأشار رئيس مؤتمر عدن إلى أن هناك تحديات تواجه المجلس ما بين داخلية وخارجية، ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال رؤى واضحة، وسياسات عامة مدروسة تقوم على تنفيذها مؤسسات فاعلة، حيث تنطوي عملية نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي على عدة فرص، وهي بمثابة عناصر إيجابية يمكن أن يكون لها انعكاساتها على المشهد اليمني برمته، أول هذه العناصر، هو تجميع القوى والكيانات السياسية والعسكرية التي تحارب الحوثيين (جماعة "أنصار الله") ضمن هيكل قيادي واحد، الأمر الذي يعزز من قدرتها على التعامل مع الحوثيين سلما أو حربا.فرص السلاممن جانبه، يقول القيادي بالحراك الجنوبي اليمني، عبد العزيز قاسم، في الحقيقة لقد الحرب طالت، وأخذت مدى أكثر مما تستحق، وقد دمرت الكثير من فرص السلام، لكن ذلك لا يعني عدم إمكانية تحقيق السلام، لكن المشكلة أن الانقسامات والصراعات بين القوى الداخلية تعد واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي يواجهها السلام في اليمن جنوبه وشماله، لكن بالإمكان تجاوزها إذا ما تخلصت هذه القوى من عبء الارتباط الإقليمي والدولي وامتلكت زمام المبادرة واستقلالية القرار وامتلاكه.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لابد من تأسيس أرضية مستوية للسلام تطرح مجمل القضايا بوضوح وشفافية، بعيدا عن التمترس خلف أجندات وأهداف خارجية مشبوهة، لأن الشعب اليمني بات ينشد السلام على عكس هذه القوى المتصارعة التي لها ارتباطاتها وأهدافها الخاصة، وتحاول أن تتخذ من مواقعها وعلاقاتها غطاء لتمرير وتحقيق مكاسب سياسية ومادية على حساب المصلحة العامة، ومعروف لدى عامة الناس أن هذه القوى لديها مراكز نفوذ حصلت عليها في مراحل وصراعات سابقة خاصة بالجنوب وغير مستعدة للتفريط بها، وما الحرب إلا لأجل الحفاظ على هذه المكاسب غير المشروعة.زمام المبادرةوأكد قاسم، أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر طويلا وسيخرج الشعب وسيفرز من داخله قوى وطنية مستقلة، هي من ستمتلك زمام المبادرة لإيقاف نزيف الدم وتحقيق السلام، ناهيك عن طرح القضايا بتجرد وموضوعية، فالمصالح الدولية وتعددها وتداخلها أثرت بشكل مباشر على إمكانية تحقيق السلام الذي بات ضرورة ملحة لتجاوز هذه الكارثة.واستطرد بقوله: "في الحقيقة السلام هو الخيار الأنسب والأمثل، لكنه مرهون بمدى الرغبة الإقليمية والدولية ومصالحها، لأن الحرب لا تخدم أي قوى بما فيها المحيط الإقليمي الذي يحتاج إلى الأمن والاستقرار، خاصة في بلد كاليمن الجنوبي الذي يمتلك أهم الممرات الدولية، وجغرافيا مرتبطة بمحيط يمتلك المصادر النفطية ويحتاج للاستقرار".واعتبر أن الحرب وإطالة أمدها لا يستفيد منها سوى الإرهاب والتطرف والعنف، لهذا السلام بات ضروريا وعلى القوى المتصارعة أن تقتنع بأهميته، وتمتلك زمام المبادرة بعيدا عن الرهانات والرهانات الخاسرة، فقد يخرج الشعب ولا تجد من يقف إلى جانبها.الصراعات والانقساماتوختم قاسم بقوله: "هذه الصراعات والانقسامات ستستمر بين الكثير من القوى السياسية والمسلحة، لأن هذه القوى لها أجندتها الخاصة وارتباطاتها الخارجية، إلا في حالة وجود توافق إقليمي ودولي على ضرورة توحدها، لأن دول التحالف نفسها ليست متفقة في كل شي ولا مختلفة كليا، لذلك ينسحب انقسام الخارج على الداخل، ولابد من فرز القضايا ووضع أولويات وأسس لحلول مناسبة لها وحتى للمستقبل، وأي تسوية تقوم على فكرة التقاسم والمحاصصة في السلطة والثروة مصيرها الفشل".ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.

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