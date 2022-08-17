https://sputnikarabic.ae/20220817/ما-هي-قدرات-صاروخ-مينتمان---3-النووي-الأمريكي-1066514410.html

ما هي قدرات صاروخ "مينتمان 3" النووي الأمريكي؟

ما هي قدرات صاروخ "مينتمان 3" النووي الأمريكي؟

يصنف صاروخ "مينتمان - 3" ضمن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكنها حمل رؤوس نووية، ويرجع تاريخ دخوله الخدمة في الجيش الأمريكي إلى سبعينيات القرن... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T11:19+0000

2022-08-17T11:19+0000

2022-08-17T11:19+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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يتكون الصاروخ من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب، ويتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض، ويتجاوز مداه 9.6 ألف كيلومتر، حسبما ذكر موقع شركة "بوينغ" الأمريكية المصنعة للصاروخ.يذكر أن واحد (ماخ) تساوي سرعة الصوت وهي 1225 كلم في الساعة.ويقول الموقع إن "مينتمان - 3" ينتمي إلى عائلة صواريخ "مينتمان" النووية التي تمثل العمود الفقري لقوة الردع النووي الأمريكية منذ عام 1962.دخل الصاروخ الخدمة عام 1970، وصنعت الولايات المتحدة نحو 550 صاروخا من هذا النوع، بحسب الموقع، الذي أوضح أنها تجري اختبارا أو اثنين للصاروخ كل عام للتأكد من فاعليتها.ويحمل الصاروخ الاسم الكودي "إل جي إم - 30 جي". وفي عام 1986، قامت شركة "بوينغ" بإنشاء صوامع تحت الأرض يمكن إطلاق الصاروخ منها.يذكر أن بيان القوات الجوية الأمريكية عن التجربة الصاروخية، التي أجرتها، أمس الثلاثاء، أوضح أن عملية الإطلاق جرت في قاعدة "فاندنبرغ" في ولاية كاليفورنيا، وأنها تجربة روتينية ضمن مئات التجارب التي تم إجراؤها للصاروخ ولا علاقة لها بالأحداث العالمية الجارية".

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية