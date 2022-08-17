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https://sputnikarabic.ae/20220817/ما-هي-قدرات-صاروخ-مينتمان---3-النووي-الأمريكي-1066514410.html
ما هي قدرات صاروخ "مينتمان 3" النووي الأمريكي؟
ما هي قدرات صاروخ "مينتمان 3" النووي الأمريكي؟
يصنف صاروخ "مينتمان - 3" ضمن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكنها حمل رؤوس نووية، ويرجع تاريخ دخوله الخدمة في الجيش الأمريكي إلى سبعينيات القرن... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:19+0000
2022-08-17T11:19+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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يتكون الصاروخ من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب، ويتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض، ويتجاوز مداه 9.6 ألف كيلومتر، حسبما ذكر موقع شركة "بوينغ" الأمريكية المصنعة للصاروخ.يذكر أن واحد (ماخ) تساوي سرعة الصوت وهي 1225 كلم في الساعة.ويقول الموقع إن "مينتمان - 3" ينتمي إلى عائلة صواريخ "مينتمان" النووية التي تمثل العمود الفقري لقوة الردع النووي الأمريكية منذ عام 1962.دخل الصاروخ الخدمة عام 1970، وصنعت الولايات المتحدة نحو 550 صاروخا من هذا النوع، بحسب الموقع، الذي أوضح أنها تجري اختبارا أو اثنين للصاروخ كل عام للتأكد من فاعليتها.ويحمل الصاروخ الاسم الكودي "إل جي إم - 30 جي". وفي عام 1986، قامت شركة "بوينغ" بإنشاء صوامع تحت الأرض يمكن إطلاق الصاروخ منها.يذكر أن بيان القوات الجوية الأمريكية عن التجربة الصاروخية، التي أجرتها، أمس الثلاثاء، أوضح أن عملية الإطلاق جرت في قاعدة "فاندنبرغ" في ولاية كاليفورنيا، وأنها تجربة روتينية ضمن مئات التجارب التي تم إجراؤها للصاروخ ولا علاقة لها بالأحداث العالمية الجارية".
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الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي قدرات صاروخ "مينتمان 3" النووي الأمريكي؟

11:19 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / DODصواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / DOD
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يصنف صاروخ "مينتمان - 3" ضمن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكنها حمل رؤوس نووية، ويرجع تاريخ دخوله الخدمة في الجيش الأمريكي إلى سبعينيات القرن الماضي.
يتكون الصاروخ من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب، ويتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض، ويتجاوز مداه 9.6 ألف كيلومتر، حسبما ذكر موقع شركة "بوينغ" الأمريكية المصنعة للصاروخ.
طول الصاروخ: 18.2 متر.
قطر الصاروخ: 1.67 متر.
وزن الإطلاق: نحو 36 طنا.
سرعة الصاروخ: 24 ألف كلم/ ساعة (نحو 20 ماخ).
أقصى ارتفاع تحليق: 1120 كلم.
يذكر أن واحد (ماخ) تساوي سرعة الصوت وهي 1225 كلم في الساعة.
ويقول الموقع إن "مينتمان - 3" ينتمي إلى عائلة صواريخ "مينتمان" النووية التي تمثل العمود الفقري لقوة الردع النووي الأمريكية منذ عام 1962.
© AFP 2022 / HOصواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان
© AFP 2022 / HO
دخل الصاروخ الخدمة عام 1970، وصنعت الولايات المتحدة نحو 550 صاروخا من هذا النوع، بحسب الموقع، الذي أوضح أنها تجري اختبارا أو اثنين للصاروخ كل عام للتأكد من فاعليتها.
© AFP 2022صواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان
© AFP 2022
ويحمل الصاروخ الاسم الكودي "إل جي إم - 30 جي". وفي عام 1986، قامت شركة "بوينغ" بإنشاء صوامع تحت الأرض يمكن إطلاق الصاروخ منها.
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يذكر أن بيان القوات الجوية الأمريكية عن التجربة الصاروخية، التي أجرتها، أمس الثلاثاء، أوضح أن عملية الإطلاق جرت في قاعدة "فاندنبرغ" في ولاية كاليفورنيا، وأنها تجربة روتينية ضمن مئات التجارب التي تم إجراؤها للصاروخ ولا علاقة لها بالأحداث العالمية الجارية".
© Sputnik . M.Hassan11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي
11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي
© Sputnik . M.Hassan
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