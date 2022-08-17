عربي
https://sputnikarabic.ae/20220817/محافظ-لندن-يحذر-من-ارتفاع-محتمل-في-الجريمة-وسط-ارتفاع-تكاليف-المعيشة-1066530160.html
محافظ لندن يحذر من ارتفاع محتمل في الجريمة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة
محافظ لندن يحذر من ارتفاع محتمل في الجريمة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة
أعرب محافظ لندن صادق خان، اليوم الأربعاء، عن مخاوفه من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:59+0000
2022-08-17T13:59+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050173877_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_b87816049816d42203db82fc91070c6c.jpg
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن خان قوله "إنني قلق بشأن زيادة محتملة في العنف هذا الصيف مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتهديد بعكس التقدم الذي أحرزناه في معالجة جرائم العنف".ووفقا لرئيس البلدية، فإن أكثر من 50% من حوادث إطلاق النار في لندن وما يقرب من 25% من جرائم القتل ترتكبها العصابات، لذلك تم تعزيز مخططات خروج العصابات بمقدار مليوني جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار).وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في وقت سابق أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة في يوليو تسارع إلى 10.1% من 9.4% في الشهر السابق، وهو رقم قياسي منذ عام 1982. ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود من الربع الأخير من العام، وفقًا لبنك إنجلترا.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050173877_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_20d59134d7e9fa2528c61d15d4067987.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

محافظ لندن يحذر من ارتفاع محتمل في الجريمة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة

13:59 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal-Olivasأطفال يقفون أمام منحوتات جليدية تصور أشخاصًا يجمعون المياه من قبل منظمة Water Aid الخيرية، لإظهار هشاشة المياه والتهديد الذي يشكله تغير المناخ، لندن، إنجلترا 15 سبتمبر 2021.
أطفال يقفون أمام منحوتات جليدية تصور أشخاصًا يجمعون المياه من قبل منظمة Water Aid الخيرية، لإظهار هشاشة المياه والتهديد الذي يشكله تغير المناخ، لندن، إنجلترا 15 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal-Olivas
تابعنا عبرTelegram
أعرب محافظ لندن صادق خان، اليوم الأربعاء، عن مخاوفه من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن خان قوله "إنني قلق بشأن زيادة محتملة في العنف هذا الصيف مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتهديد بعكس التقدم الذي أحرزناه في معالجة جرائم العنف".
ووفقا لرئيس البلدية، فإن أكثر من 50% من حوادث إطلاق النار في لندن وما يقرب من 25% من جرائم القتل ترتكبها العصابات، لذلك تم تعزيز مخططات خروج العصابات بمقدار مليوني جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار).
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في وقت سابق أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة في يوليو تسارع إلى 10.1% من 9.4% في الشهر السابق، وهو رقم قياسي منذ عام 1982. ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود من الربع الأخير من العام، وفقًا لبنك إنجلترا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала