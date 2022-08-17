https://sputnikarabic.ae/20220817/محافظ-لندن-يحذر-من-ارتفاع-محتمل-في-الجريمة-وسط-ارتفاع-تكاليف-المعيشة-1066530160.html
محافظ لندن يحذر من ارتفاع محتمل في الجريمة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة
محافظ لندن يحذر من ارتفاع محتمل في الجريمة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة
أعرب محافظ لندن صادق خان، اليوم الأربعاء، عن مخاوفه من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:59+0000
2022-08-17T13:59+0000
2022-08-17T13:59+0000
العالم
بريطانيا
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ونقلت صحيفة "الغارديان" عن خان قوله "إنني قلق بشأن زيادة محتملة في العنف هذا الصيف مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتهديد بعكس التقدم الذي أحرزناه في معالجة جرائم العنف".ووفقا لرئيس البلدية، فإن أكثر من 50% من حوادث إطلاق النار في لندن وما يقرب من 25% من جرائم القتل ترتكبها العصابات، لذلك تم تعزيز مخططات خروج العصابات بمقدار مليوني جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار).وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في وقت سابق أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة في يوليو تسارع إلى 10.1% من 9.4% في الشهر السابق، وهو رقم قياسي منذ عام 1982. ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود من الربع الأخير من العام، وفقًا لبنك إنجلترا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا
محافظ لندن يحذر من ارتفاع محتمل في الجريمة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة
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أعرب محافظ لندن صادق خان، اليوم الأربعاء، عن مخاوفه من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن خان قوله "إنني قلق بشأن زيادة محتملة في العنف هذا الصيف مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتهديد بعكس التقدم الذي أحرزناه في معالجة جرائم العنف".
ووفقا لرئيس البلدية، فإن أكثر من 50% من حوادث إطلاق النار في لندن وما يقرب من 25% من جرائم القتل ترتكبها العصابات، لذلك تم تعزيز مخططات خروج العصابات بمقدار مليوني جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار).
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في وقت سابق أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة في يوليو تسارع إلى 10.1% من 9.4% في الشهر السابق، وهو رقم قياسي منذ عام 1982. ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود من الربع الأخير من العام، وفقًا لبنك إنجلترا.