https://sputnikarabic.ae/20220817/محلل-سياسي-تركي-أنقرة-تحاول-عقد-لقاء-بين-الرئيسين-بوتين-وزيلينسكي--1066521552.html

محلل سياسي تركي: أنقرة تحاول عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي

محلل سياسي تركي: أنقرة تحاول عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي

ثمّن المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مدينة لفوف الأوكرانية للقاء... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T12:23+0000

2022-08-17T12:23+0000

2022-08-17T12:23+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وأوضح عودة أوغلو، في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أنه "من دون شك الزيارة مهمة للغاية فهي الأولى منذ بداية الأزمة وتأتي بعد زيارة قام بها الرئيس أردوغان وتقابل خلالها مع الرئيس بوتين، وكان هناك تفاهمات بالتأكيد في ملف الحبوب في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه".وأضاف عودة أوغلو أن أنقرة قد أشارت "مرارا إلى أنها تحاول قدر الإمكان عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني لاستئناف المفاوضات بين البلدين، رغم أن هناك ضغوط غربية وأمريكية بالطبع لعرقلة هذه المفاوضات لكن تركيا حتى اللحظة تحاول الاستمرار في دورها كوسيط مقبول لدى كل الأطراف".وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سوف يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لفوف الأوكرانية. وأضاف أن غوتيريش سيزور أيضا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود. ويأتي هذا اللقاء لبحث الوضع في محطة زابوريجيه للطاقة النووية، إلى جانب إيجاد حل سياسي للصراع مع روسيا. وتشهد محطة زابوروجيه النووية تصعيدا خطيرا، حيث شهدت قصفا في محيطها أسفر عن أضرار، وحذرت روسيا التي تسيطر على المحطة كييف، مشيرة إلى أنها "تلعب بالنار"، لكنها أكدت أن المحطة مازالت بخير ولم يحدث فيها أي اضرار .

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