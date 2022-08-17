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https://sputnikarabic.ae/20220817/محلل-سياسي-تركي-أنقرة-تحاول-عقد-لقاء-بين-الرئيسين-بوتين-وزيلينسكي--1066521552.html
محلل سياسي تركي: أنقرة تحاول عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي
محلل سياسي تركي: أنقرة تحاول عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي
ثمّن المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مدينة لفوف الأوكرانية للقاء... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:23+0000
2022-08-17T12:23+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأوضح عودة أوغلو، في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أنه "من دون شك الزيارة مهمة للغاية فهي الأولى منذ بداية الأزمة وتأتي بعد زيارة قام بها الرئيس أردوغان وتقابل خلالها مع الرئيس بوتين، وكان هناك تفاهمات بالتأكيد في ملف الحبوب في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه".وأضاف عودة أوغلو أن أنقرة قد أشارت "مرارا إلى أنها تحاول قدر الإمكان عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني لاستئناف المفاوضات بين البلدين، رغم أن هناك ضغوط غربية وأمريكية بالطبع لعرقلة هذه المفاوضات لكن تركيا حتى اللحظة تحاول الاستمرار في دورها كوسيط مقبول لدى كل الأطراف".وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سوف يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لفوف الأوكرانية. وأضاف أن غوتيريش سيزور أيضا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود. ويأتي هذا اللقاء لبحث الوضع في محطة زابوريجيه للطاقة النووية، إلى جانب إيجاد حل سياسي للصراع مع روسيا. وتشهد محطة زابوروجيه النووية تصعيدا خطيرا، حيث شهدت قصفا في محيطها أسفر عن أضرار، وحذرت روسيا التي تسيطر على المحطة كييف، مشيرة إلى أنها "تلعب بالنار"، لكنها أكدت أن المحطة مازالت بخير ولم يحدث فيها أي اضرار .
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

محلل سياسي تركي: أنقرة تحاول عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي

12:23 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في المجمع الرئاسي، أنقرة، تركيا، 25 نيسان/ أبريل 2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في المجمع الرئاسي، أنقرة، تركيا، 25 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUD
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ثمّن المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مدينة لفوف الأوكرانية للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأوضح عودة أوغلو، في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أنه "من دون شك الزيارة مهمة للغاية فهي الأولى منذ بداية الأزمة وتأتي بعد زيارة قام بها الرئيس أردوغان وتقابل خلالها مع الرئيس بوتين، وكان هناك تفاهمات بالتأكيد في ملف الحبوب في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه".
وأضاف عودة أوغلو أن أنقرة قد أشارت "مرارا إلى أنها تحاول قدر الإمكان عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني لاستئناف المفاوضات بين البلدين، رغم أن هناك ضغوط غربية وأمريكية بالطبع لعرقلة هذه المفاوضات لكن تركيا حتى اللحظة تحاول الاستمرار في دورها كوسيط مقبول لدى كل الأطراف".
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سوف يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لفوف الأوكرانية. وأضاف أن غوتيريش سيزور أيضا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود.
ويأتي هذا اللقاء لبحث الوضع في محطة زابوريجيه للطاقة النووية، إلى جانب إيجاد حل سياسي للصراع مع روسيا. وتشهد محطة زابوروجيه النووية تصعيدا خطيرا، حيث شهدت قصفا في محيطها أسفر عن أضرار، وحذرت روسيا التي تسيطر على المحطة كييف، مشيرة إلى أنها "تلعب بالنار"، لكنها أكدت أن المحطة مازالت بخير ولم يحدث فيها أي اضرار .
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