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https://sputnikarabic.ae/20220817/محلية-أم-دافوق-السودانية-توجه-نداء-استغاثة-لإنقاذها-من-فيضانات-محتملة-1066517535.html
محلية أم دافوق السودانية توجه نداء استغاثة لإنقاذها من فيضانات محتملة
محلية أم دافوق السودانية توجه نداء استغاثة لإنقاذها من فيضانات محتملة
وجهت السلطات المحلية في منطقة أم دافوق في جنوب دارفور، في السودان، نداءات استغاثة لإنقاذ مواطني المحلية جراء التهديدات المحدقة بسبب السيول والفيضانات المتوقعة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:40+0000
2022-08-17T11:40+0000
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وقال المدير التنفيذي لمحلية أم دافوق، عمر محمد مساعد، إن "المدينة مهددة بالغرق الكامل لارتفاع منسوب المياه ودخولها الحي الشرقي".ولفت في تصريحات لموقع "دارفور24" المحلي إلى "انعقاد لجنة أمن المحلية واتخاذها قراراً بترحيل ممتلكات المواطنين إلى المدارس في ظل توقعات بانهيار المنازل".ولفت المسؤول المحلي إلى أن "موقع أم دافوق الحدودي وانعزالها في جزيرة يهدد المواطنين حتي نهاية سبتمبر (أيلول)"، وتقع محلية أم دافوق على الحدود مع دولة أفريقيا الوسطى.وناشد حكومة الولاية والمنظمات الوطنية والدولية بالتدخل العاجل بالمواد الغذائية والإيواء وإيلاء اهتمام لملف أم دافوق.وتأثر سد محلية أم دافوق (466 كلم جنوب غرب نيالا) بسبب الفيضانات التي ضربت ولاية جنوب دارفور غربي السودان الأسبوع الجاري، وأدت المياه لكسر السد من الجزء الشرقي.
https://sputnikarabic.ae/20210906/السودان-نهر-الدندر-يتجاوز-منسوب-الفيضان-بـ-12-سم-1050059471.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

محلية أم دافوق السودانية توجه نداء استغاثة لإنقاذها من فيضانات محتملة

11:40 GMT 17.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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وجهت السلطات المحلية في منطقة أم دافوق في جنوب دارفور، في السودان، نداءات استغاثة لإنقاذ مواطني المحلية جراء التهديدات المحدقة بسبب السيول والفيضانات المتوقعة بداية الأسبوع.
وقال المدير التنفيذي لمحلية أم دافوق، عمر محمد مساعد، إن "المدينة مهددة بالغرق الكامل لارتفاع منسوب المياه ودخولها الحي الشرقي".
ولفت في تصريحات لموقع "دارفور24" المحلي إلى "انعقاد لجنة أمن المحلية واتخاذها قراراً بترحيل ممتلكات المواطنين إلى المدارس في ظل توقعات بانهيار المنازل".
ولفت المسؤول المحلي إلى أن "موقع أم دافوق الحدودي وانعزالها في جزيرة يهدد المواطنين حتي نهاية سبتمبر (أيلول)"، وتقع محلية أم دافوق على الحدود مع دولة أفريقيا الوسطى.
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وناشد حكومة الولاية والمنظمات الوطنية والدولية بالتدخل العاجل بالمواد الغذائية والإيواء وإيلاء اهتمام لملف أم دافوق.
وتأثر سد محلية أم دافوق (466 كلم جنوب غرب نيالا) بسبب الفيضانات التي ضربت ولاية جنوب دارفور غربي السودان الأسبوع الجاري، وأدت المياه لكسر السد من الجزء الشرقي.
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