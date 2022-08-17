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مراسلنا: مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس
https://sputnikarabic.ae/20220817/مراسلنا-مقتل-فلسطيني-خلال-اشتباكات-عنيفة-مع-الجيش-الإسرائيلي-شرق-نابلس-1066549217.html
مراسلنا: مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس
مراسلنا: مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس
أفاد مراسلنا بمقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T22:11+0000
2022-08-17T22:28+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأطلق مسلحون فلسطينيون النار صوب حافلات المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف بمدينة نابلس، بحسب مراسل سبوتنيك.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مراسلنا: مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس

22:11 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 22:28 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في" كتائب شهداء الأقصى" قضى في عملية إسرائيلية في نابلس
عشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في كتائب شهداء الأقصى قضى في عملية إسرائيلية في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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يتبع
أفاد مراسلنا بمقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية.
وأطلق مسلحون فلسطينيون النار صوب حافلات المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف بمدينة نابلس، بحسب مراسل سبوتنيك.
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