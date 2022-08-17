https://sputnikarabic.ae/20220817/مراسلنا-مقتل-فلسطيني-خلال-اشتباكات-عنيفة-مع-الجيش-الإسرائيلي-شرق-نابلس-1066549217.html
مراسلنا: مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس
مراسلنا: مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس
أفاد مراسلنا بمقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T22:11+0000
2022-08-17T22:11+0000
2022-08-17T22:28+0000
العالم العربي
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أخبار إسرائيل اليوم
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وأطلق مسلحون فلسطينيون النار صوب حافلات المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف بمدينة نابلس، بحسب مراسل سبوتنيك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مراسلنا: مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي شرقي نابلس
22:11 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 22:28 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسلنا بمقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية.
وأطلق مسلحون فلسطينيون النار صوب حافلات المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف بمدينة نابلس، بحسب مراسل سبوتنيك.