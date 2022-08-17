https://sputnikarabic.ae/20220817/مصادر-كويتية-تكشف-عن-شرط-لن-تتم-الدعوة-للانتخابات-من-دونه--1066535147.html
مصادر كويتية تكشف عن شرط لن تتم الدعوة للانتخابات من دونه
مصادر كويتية تكشف عن شرط لن تتم الدعوة للانتخابات من دونه
كشفت مصادر حكومية في الكويت أن مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية لن يصدر إلا بعد تحصين الكشوف الانتخابية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T15:18+0000
2022-08-17T15:18+0000
2022-08-17T15:18+0000
أخبار الكويت اليوم
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ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر ذاتها، اليوم الأربعاء، أن ذلك سيتم بعد 10 أيام من صدور مرسوم الضرورة.وذكرت المصادر أنه في حال عدم تقديم طعون على الكشوف الانتخابية فإنها تصبح محصنة قانونيا حسب الإجراءات المتبعة.وأكدت المصادر أن يوم الاقتراع، سوف يحدد في أعقاب صدور مرسوم الدعوة للانتخاب والترشح.وأوضحت المصادر أن آلية تحصين الكشوف الانتخابية تتم عبر خطوتين هما: " تعلق الكشوف في المخافر والمختارات في مناطق البلاد. وتحديد مدى زمني لتقديم الطعون إن وجدت". وينص مرسوم الدعوة للانتخابات على ذلك.يذكر أنه في 2 أغسطس/ آب الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، استعداداً لإقامة انتخابات برلمانية جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 نائبا، موزعين على الدوائر الانتخابية الـ 15 في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلاً. ويبلغ عمر كل مجلس 4 أعوام.
https://sputnikarabic.ae/20220622/ولي-العهد-الكويتي-يعلن-حل-مجلس-الأمة-والدعوة-إلى-انتخابات-عامة-1064043025.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
مصادر كويتية تكشف عن شرط لن تتم الدعوة للانتخابات من دونه
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كشفت مصادر حكومية في الكويت أن مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية لن يصدر إلا بعد تحصين الكشوف الانتخابية.
ونقلت صحيفة "القبس"
عن المصادر ذاتها، اليوم الأربعاء، أن ذلك سيتم بعد 10 أيام من صدور مرسوم الضرورة.
وذكرت المصادر أنه في حال عدم تقديم طعون على الكشوف الانتخابية فإنها تصبح محصنة قانونيا حسب الإجراءات المتبعة.
وأكدت المصادر أن يوم الاقتراع، سوف يحدد في أعقاب صدور مرسوم الدعوة للانتخاب والترشح.
وأوضحت المصادر أن آلية تحصين الكشوف الانتخابية تتم عبر خطوتين هما: " تعلق الكشوف في المخافر والمختارات في مناطق البلاد. وتحديد مدى زمني لتقديم الطعون إن وجدت". وينص مرسوم الدعوة للانتخابات على ذلك.
يذكر أنه في 2 أغسطس/ آب الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، استعداداً لإقامة انتخابات برلمانية جديدة
في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.
ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 نائبا، موزعين على الدوائر الانتخابية الـ 15 في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلاً. ويبلغ عمر كل مجلس 4 أعوام.