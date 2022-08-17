https://sputnikarabic.ae/20220817/مصرع-10-أشخاص-في-حرائق-غابات-بالجزائر-1066544609.html
مصرع 10 أشخاص في حرائق غابات بالجزائر
مصرع 10 أشخاص في حرائق غابات بالجزائر
لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حصيلة أولية جراء حرائق غابات هائلة في عدة ولايات شرقي الجزائر. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T18:37+0000
2022-08-17T18:37+0000
2022-08-17T19:01+0000
الجزائر
حرائق غابات
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الجزائر- سبوتنيك. وأعلن جهاز الدرك الوطني، اليوم الأربعاء في بيان، أن حافلة احترقت على الطريق الوطني الرابط بين القالة وعنابة، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص.وحث الجهاز المواطنين على عدم السير في الطرق المحاذية للغابات التي تشهد حرائق، نتيجة الارتفاع الهائل في درجات الحرارة.إلى جانب ذلك، أعلنت الحماية المدنية سقوط قتيلين حتى الآن، جراء الحرائق في ولاية سطيف.وقالت الحماية المدنية في بيان: "توفيت سيدتان، أم تبلغ من العمر 58 عاما وابنتها البالغة من العمر 31 عاما في حرائق بسطيف".وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، إن مصالحها سجلت 39 حريق في 14 ولاية عند الساعة الرابعة من مساء اليوم.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شمالي الجزائر موجه حر استثنائية، متبوعة برياح قوية في بعض المناطق، الأمر الذي ساهم في اتساع رقعة الحرائق.والجزائر هي أكبر دولة في قارة أفريقيا إلا أنها تضم 4.1 ملايين هكتار (10.1 ملايين فدان) فقط من الغابات.وفي كل عام يتضرر شمال البلاد من حرائق الغابات وهي مشكلة تتفاقم بسبب التغير المناخي.في العام الماضي لقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم في حرائق غابات اجتاحت شمال الجزائر ودمرت أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.
https://sputnikarabic.ae/20220817/أكثر-من-10-حرائق-متزامنة-في-عدة-مناطق-بتونس-صور-1066543092.html
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الجزائر, حرائق غابات
مصرع 10 أشخاص في حرائق غابات بالجزائر
18:37 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حصيلة أولية جراء حرائق غابات هائلة في عدة ولايات شرقي الجزائر.
الجزائر- سبوتنيك. وأعلن جهاز الدرك الوطني، اليوم الأربعاء في بيان، أن حافلة احترقت على الطريق الوطني الرابط بين القالة وعنابة، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص.
وحث الجهاز المواطنين على عدم السير في الطرق المحاذية للغابات التي تشهد حرائق
، نتيجة الارتفاع الهائل في درجات الحرارة.
إلى جانب ذلك، أعلنت الحماية المدنية سقوط قتيلين حتى الآن، جراء الحرائق في ولاية سطيف.
وقالت الحماية المدنية في بيان: "توفيت سيدتان، أم تبلغ من العمر 58 عاما وابنتها البالغة من العمر 31 عاما في حرائق بسطيف".
وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، إن مصالحها سجلت 39 حريق في 14 ولاية عند الساعة الرابعة من مساء اليوم.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شمالي الجزائر
موجه حر استثنائية، متبوعة برياح قوية في بعض المناطق، الأمر الذي ساهم في اتساع رقعة الحرائق.
والجزائر هي أكبر دولة في قارة أفريقيا إلا أنها تضم 4.1 ملايين هكتار (10.1 ملايين فدان) فقط من الغابات.
وفي كل عام يتضرر شمال البلاد من حرائق الغابات وهي مشكلة تتفاقم بسبب التغير المناخي.
في العام الماضي لقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم في حرائق غابات اجتاحت شمال الجزائر ودمرت أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.