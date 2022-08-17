https://sputnikarabic.ae/20220817/مصرع-17-شخصا-إثر-انقلاب-حافلة-قرب-مدينة-خريبكة-وسط-المغرب-1066516364.html
مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة قرب مدينة خريبكة وسط المغرب
مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة قرب مدينة خريبكة وسط المغرب
لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الرابط بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، وسط المغرب. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:20+0000
2022-08-17T11:20+0000
2022-08-17T11:20+0000
أخبار المغرب اليوم
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الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر محلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحصيلة الأولية للحادث الذي وقع صباح الأربعاء، تشير إلى وفاة 17 مسافرا وإصابة 33 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة".وأضاف أن السلطات تعمل حاليا على نقل المصابين إلى المستشفى المحلي في مدينة خريبكة، فيما تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.وسجل المغرب خلال الأسبوع الأخير مصرع 20 شخصا، وإصابة 2244 آخرون بجروح، في 1577 حادث سير. بحسب المديرية العامة للأمن الوطني.
https://sputnikarabic.ae/20220209/بعد-حادث-ريان-مسؤول-يكشف-عن-جهود-مكافحة-الآبار-العشوائية-في-المغرب-1058258657.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة قرب مدينة خريبكة وسط المغرب
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لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الرابط بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، وسط المغرب.
الرباط - سبوتنيك
. وقال مصدر محلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحصيلة الأولية للحادث الذي وقع صباح الأربعاء، تشير إلى وفاة 17 مسافرا وإصابة 33 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة".
وأضاف أن السلطات تعمل حاليا على نقل المصابين إلى المستشفى المحلي في مدينة خريبكة، فيما تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.
وسجل المغرب خلال الأسبوع الأخير مصرع 20 شخصا، وإصابة 2244 آخرون بجروح، في 1577 حادث سير. بحسب المديرية العامة للأمن الوطني.