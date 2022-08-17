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مصر تسجل انخفاضا بنسبة 35.8% في عجز الميزان التجاري
مصر تسجل انخفاضا بنسبة 35.8% في عجز الميزان التجاري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، تسجيل البلاد انخفاضا في عجز الميزان التجاري بنسبة 35.8%. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:29+0000
2022-08-17T13:29+0000
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ونقل موقع "البوابة" عن الجهاز النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر مايو/أيار 2022، والتي ذكر فيها أن قيـمة العجـز في الميـزان التجـاري بلغت 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو 2022 مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 35.8 %.في السياق ذاته، أوضح الجهاز أن قيمـة الصادرات ارتفعت بنسبة 18.3% حيث بلغت 4.01 مليار دولار خلال مايو 2022 مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق.وأرجعت النشرة ارتفاع قيمة الصادرات إلى ارتفاع صادرات بعض السلع ومنها منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 44.1 %، بترول خام بنسبة 30.7%، والأسمدة بنسبة 33.9 % ، والملابس الجاهزة بنسبة 48.1 %.ووفق الموقع، فقد "حققت صادرات بعض السلع خلال مايو الماضي انخفاضا مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق ومن أبرز تلك الصادرات الفواكه الطازجه بنسبة 23.5%، والعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 13.7%، منتجات مسطحة بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 1.0 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 10.3%".
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر تسجل انخفاضا بنسبة 35.8% في عجز الميزان التجاري

13:29 GMT 17.08.2022
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السفينة الجانحة إيفر غيفن بعد تعويمها وبدء تحركها في قناة السويس، مصر 29 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Ahmed Mahmoud
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، تسجيل البلاد انخفاضا في عجز الميزان التجاري بنسبة 35.8%.
ونقل موقع "البوابة" عن الجهاز النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر مايو/أيار 2022، والتي ذكر فيها أن قيـمة العجـز في الميـزان التجـاري بلغت 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو 2022 مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 35.8 %.
في السياق ذاته، أوضح الجهاز أن قيمـة الصادرات ارتفعت بنسبة 18.3% حيث بلغت 4.01 مليار دولار خلال مايو 2022 مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق.
وأرجعت النشرة ارتفاع قيمة الصادرات إلى ارتفاع صادرات بعض السلع ومنها منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 44.1 %، بترول خام بنسبة 30.7%، والأسمدة بنسبة 33.9 % ، والملابس الجاهزة بنسبة 48.1 %.
ووفق الموقع، فقد "حققت صادرات بعض السلع خلال مايو الماضي انخفاضا مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق ومن أبرز تلك الصادرات الفواكه الطازجه بنسبة 23.5%، والعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 13.7%، منتجات مسطحة بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 1.0 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 10.3%".
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