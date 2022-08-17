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https://sputnikarabic.ae/20220817/معاناتها-تشتد-ألمانيا-قد-تضطر-قريبا-إلى-تدشين-خط-الغاز-التيار-الشمالي-2-1066511839.html
معاناتها تشتد... ألمانيا قد تضطر قريبا إلى تدشين خط الغاز "التيار الشمالي 2"
معاناتها تشتد... ألمانيا قد تضطر قريبا إلى تدشين خط الغاز "التيار الشمالي 2"
لم يستبعد مسؤول برلماني روسي إمكانية أن تغير ألمانيا موقفها من خط أنابيب الغاز المسمى "التيار الشمالي 2". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:17+0000
2022-08-17T10:17+0000
روسيا
اقتصاد
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وكانت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي قد أنشأت خط الأنابيب هذا لتوريد الغاز لألمانيا، وأوشكت على تدشينه بموافقة ألمانيا. إلا أن السلطات الألمانية سحبت موافقتها على تدشين "التيار الشمالي 2" عندما انضمت إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.وأخيرا ألمح المستشار الألماني أولاف شولتز إلى احتمال إقدام بلاده على استيراد الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي 2"، مشددا على أهمية مواصلة الحوار مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.وقال فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة العليا (الفيدرالية) للبرلمان الروسي، لـ"سبوتنيك": "لا أستبعد إمكانية أن تدشن ألمانيا خط التيار الشمالي 2 قبل نهاية العام".ويتوقع جباروف أن تصبح ألمانيا في وضع صعب جدا في نهاية العام بسبب نقص إمدادات الغاز حتى أنها لن ترى مفرا من تدشين "التيار الشمالي 2".وعموما، لم يستبعد المسؤول البرلماني الروسي أن يخفف قادة أوروبا لهجتهم حيال روسيا بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

معاناتها تشتد... ألمانيا قد تضطر قريبا إلى تدشين خط الغاز "التيار الشمالي 2"

10:17 GMT 17.08.2022
© Nord Stream 2 / الذهاب إلى بنك الصورالانتهاء من إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
الانتهاء من إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Nord Stream 2
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لم يستبعد مسؤول برلماني روسي إمكانية أن تغير ألمانيا موقفها من خط أنابيب الغاز المسمى "التيار الشمالي 2".
وكانت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي قد أنشأت خط الأنابيب هذا لتوريد الغاز لألمانيا، وأوشكت على تدشينه بموافقة ألمانيا. إلا أن السلطات الألمانية سحبت موافقتها على تدشين "التيار الشمالي 2" عندما انضمت إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.
وأخيرا ألمح المستشار الألماني أولاف شولتز إلى احتمال إقدام بلاده على استيراد الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي 2"، مشددا على أهمية مواصلة الحوار مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
وقال فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة العليا (الفيدرالية) للبرلمان الروسي، لـ"سبوتنيك": "لا أستبعد إمكانية أن تدشن ألمانيا خط التيار الشمالي 2 قبل نهاية العام".
ويتوقع جباروف أن تصبح ألمانيا في وضع صعب جدا في نهاية العام بسبب نقص إمدادات الغاز حتى أنها لن ترى مفرا من تدشين "التيار الشمالي 2".
وعموما، لم يستبعد المسؤول البرلماني الروسي أن يخفف قادة أوروبا لهجتهم حيال روسيا بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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