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معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
تُصنف المقاتلة الروسية "سو - 57" ضمن فئة الطائرات الحربية متعددة المهام، التي تنتمي إلى الجيل الخامس ويمكنها تنفيذ نطاق واسع من المهام خلال العمليات العسكرية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:03+0000
2022-08-17T13:03+0000
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وتمتلك "سو - 57" مجموعة مميزة من الصفات أبرزها صفات الشبحية (قدرة الطائرة على التخفي من رادارات العدو) بفضل تصميمها الذي يساهم في تقليل البصمة الرادارية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز "سو - 57 إي" بقدرتها على التحليق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت، إضافة إلى تصميمها الذي تغلب على كل العقبات التي كانت تواجه الطائرات التكتيكية السابقة خاصة فيما يتعلق بمدى الطائرة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"

13:03 GMT 17.08.2022
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تُصنف المقاتلة الروسية "سو - 57" ضمن فئة الطائرات الحربية متعددة المهام، التي تنتمي إلى الجيل الخامس ويمكنها تنفيذ نطاق واسع من المهام خلال العمليات العسكرية.
وتمتلك "سو - 57" مجموعة مميزة من الصفات أبرزها صفات الشبحية (قدرة الطائرة على التخفي من رادارات العدو) بفضل تصميمها الذي يساهم في تقليل البصمة الرادارية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

وتتميز "سو - 57 إي" بقدرتها على التحليق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت، إضافة إلى تصميمها الذي تغلب على كل العقبات التي كانت تواجه الطائرات التكتيكية السابقة خاصة فيما يتعلق بمدى الطائرة.
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة سو 57 - سبوتنيك عربي
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