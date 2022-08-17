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مقتل جندي تركي ثان إثر هجوم على مخفر حدودي في ولاية أوراف جنوب شرقي تركيا
مقتل جندي تركي ثان إثر هجوم على مخفر حدودي في ولاية أوراف جنوب شرقي تركيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي ثان، في هجوم وقع أمس، بقذائف "هاون" استهدف مخفرا حدوديا في ولاية أورفا جنوب شرقي البلاد الحدودية مع سوريا. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:49+0000
2022-08-17T07:49+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء: "توفي جندي ثان متأثرا بإصابته في الهجوم الذي استهدف مخفرا حدوديا أمس، في ولاية أورفا".وأمس، أكد مسؤول محلي تركي مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين أثناء هجوم على مخفر حدودي في منطقة تشيتشك آلان في ولاية أورفا المحاذية للحدود السورية جنوب شرقي تركيا.وقال المسؤول في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، الثلاثاء: "تعرض اليوم مخفر تشيتشك آلان الحدودي إلى هجوم من الأراضي السورية مما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح 3 منهم بحالة خطرة".وأشار المسؤول إلى أن "نحو 6 سيارات إسعاف توجهت إلى الحدود السورية عقب الهجوم على المخفر لنقل الجنود المصابين".وأعلن محافظ ولاية غازي عنتاب، داوود غول، اليوم الثلاثاء، سقوط قذيفة هاون أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على منطقة قرقميش المحاذية لمدينة جرابلس السورية دون أن تسفر عن إصابات.من جهته، أكد وزير الدفاع السوري خلال مؤتمر موسكو للأمن "ضرورة إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي في سوريا والتمكن من استثمار مواردنا التي تتعرض للنهب والسرقة".وقال الوزير: "أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل صديق ومحب، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعباً يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه".
https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتل-جنديين-تركيين-ووزير-الدفاع-السوري-يؤكد-ضرورة-إنهاء-الاحتلالين-الأمريكي-والتركي-1066466510.html
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مقتل جندي تركي ثان إثر هجوم على مخفر حدودي في ولاية أوراف جنوب شرقي تركيا

07:49 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICجندي تركي على الحدود السورية التركية
جندي تركي على الحدود السورية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي ثان، في هجوم وقع أمس، بقذائف "هاون" استهدف مخفرا حدوديا في ولاية أورفا جنوب شرقي البلاد الحدودية مع سوريا.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء: "توفي جندي ثان متأثرا بإصابته في الهجوم الذي استهدف مخفرا حدوديا أمس، في ولاية أورفا".
وأمس، أكد مسؤول محلي تركي مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين أثناء هجوم على مخفر حدودي في منطقة تشيتشك آلان في ولاية أورفا المحاذية للحدود السورية جنوب شرقي تركيا.
وقال المسؤول في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، الثلاثاء: "تعرض اليوم مخفر تشيتشك آلان الحدودي إلى هجوم من الأراضي السورية مما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح 3 منهم بحالة خطرة".
وأشار المسؤول إلى أن "نحو 6 سيارات إسعاف توجهت إلى الحدود السورية عقب الهجوم على المخفر لنقل الجنود المصابين".
قوات وحدات حماية الشعب الكردية بالقرب من دبابة الجيش التركي، بينما يعمل الأتراك لبناء مقبرة عثمانية جديدة في قرية إسمة في محافظة حلب، سوريا، 22 فبراير/ شباط 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي مع سوريا
أمس, 10:12 GMT
وأعلن محافظ ولاية غازي عنتاب، داوود غول، اليوم الثلاثاء، سقوط قذيفة هاون أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على منطقة قرقميش المحاذية لمدينة جرابلس السورية دون أن تسفر عن إصابات.
من جهته، أكد وزير الدفاع السوري خلال مؤتمر موسكو للأمن "ضرورة إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي في سوريا والتمكن من استثمار مواردنا التي تتعرض للنهب والسرقة".
وقال الوزير: "أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل صديق ومحب، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعباً يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه".
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