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https://sputnikarabic.ae/20220817/مقتل-وإصابة-60-شخصا-في-الانفجار-داخل-مسجد-بالعاصمة-الأفغانية-كابول---مصادر-لسبوتنيك-1066542177.html
مقتل وإصابة 60 بينهم رجل دين وعدد من تلاميذه في انفجار مسجد بأفغانستان
مقتل وإصابة 60 بينهم رجل دين وعدد من تلاميذه في انفجار مسجد بأفغانستان
قتل وأصيب 60 شخصا في انفجار وقع داخل مسجد صديق بمنطقة سار كوتال، بالعاصمة كابول، التي تنتمي للمنطقة الأمنية السابعة عشر بالمدينة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T17:09+0000
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كابول - سبوتنيك. وذكرت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، أن انفجارا وقع داخل مسجد صديق، واستهدف رجل الدين مولاي أمير محمد كابولي، خلف 60 قتيلا وجريحا، موضحة أن التفجير وقع عبر لغم وضع داخل المسجد.كما كتبت مستشفى الطوارئ في العاصمة كابول أنها استقبلت 27 مصابا في الانفجار، بينهم 5 أطفال.
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, العالم

مقتل وإصابة 60 بينهم رجل دين وعدد من تلاميذه في انفجار مسجد بأفغانستان

17:09 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 17:31 GMT 17.08.2022)
© AP Photo / Ebrahim Norooziعناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
عناصر من طالبان يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قتل وأصيب 60 شخصا في انفجار وقع داخل مسجد صديق بمنطقة سار كوتال، بالعاصمة كابول، التي تنتمي للمنطقة الأمنية السابعة عشر بالمدينة.
كابول - سبوتنيك. وذكرت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، أن انفجارا وقع داخل مسجد صديق، واستهدف رجل الدين مولاي أمير محمد كابولي، خلف 60 قتيلا وجريحا، موضحة أن التفجير وقع عبر لغم وضع داخل المسجد.
وبينت المصادر أن رجل الدين والعديد من تلاميذه قتلوا خلال التفجير، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا إحصاء الضحايا.
كما كتبت مستشفى الطوارئ في العاصمة كابول أنها استقبلت 27 مصابا في الانفجار، بينهم 5 أطفال.
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