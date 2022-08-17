https://sputnikarabic.ae/20220817/منع-لاعبي-كرة-قدم-أفريقيين-من-دخول-بريطانيا-1066534857.html
منع لاعبي كرة قدم أفريقيين من دخول بريطانيا
منع لاعبي كرة قدم أفريقيين من دخول بريطانيا
صرح نادي "فيبورغ" الدنماركي، أن اثنين من لاعبيه لم يتمكنا من دخول بريطانيا لمواجهة فريق "وست هام" الإنجليزي في إحدى مباريات دوري المؤتمر الأوروبي. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T15:13+0000
2022-08-17T15:13+0000
2022-08-17T15:13+0000
بريطانيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103551/88/1035518837_0:0:3507:1974_1920x0_80_0_0_2a5ec1a1e05d2ecffc9c0c638d7fb728.jpg
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن النادي الدنماركي أنه لم يتم إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب للاعب النيجيري إبراهيم سعيد والمهاجم الغامبي الحسن جاتا للعب في لندن غدا الخميس في الجولة الفاصلة من دوري المؤتمر الأوروبي.وأوضح "فيبورغ" أنه لم يتم حل المشكلة على الرغم من العمل مع سفارتي الدنمارك وبريطانيا، فضلا عن الاتحادين الأوروبي والدنماركي لكرة القدم.يأتي ذلك على الرغم من أن قرعة الدور الفاصل تم إجراؤها في الثاني من أغسطس / آب الجاري، إلا أن فيبورغ تقدم لهذا الدور في التاسع من أغسطس عندما أكمل فوزه بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين على حساب نادي بي 36 تورشافن من جزر فارو.يذكر أن نادي فيبورغ يخوض المنافسة الأوروبية لأول مرة منذ 22 عاما، بينما وصل وست هام إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، على أن يستضيف فيبورغ فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة الإياب الأسبوع المقبل. ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103551/88/1035518837_415:0:3143:2046_1920x0_80_0_0_c6b7e7cc281842e55b14811fa43e1869.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, مجتمع
منع لاعبي كرة قدم أفريقيين من دخول بريطانيا
تابعنا عبر
صرح نادي "فيبورغ" الدنماركي، أن اثنين من لاعبيه لم يتمكنا من دخول بريطانيا لمواجهة فريق "وست هام" الإنجليزي في إحدى مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن النادي الدنماركي أنه لم يتم إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب للاعب النيجيري إبراهيم سعيد والمهاجم الغامبي الحسن جاتا للعب في لندن غدا الخميس في الجولة الفاصلة من دوري المؤتمر الأوروبي.
وأوضح "فيبورغ" أنه لم يتم حل المشكلة على الرغم من العمل مع سفارتي الدنمارك وبريطانيا، فضلا عن الاتحادين الأوروبي والدنماركي لكرة القدم.
يأتي ذلك على الرغم من أن قرعة الدور الفاصل تم إجراؤها في الثاني من أغسطس / آب الجاري، إلا أن فيبورغ تقدم لهذا الدور في التاسع من أغسطس عندما أكمل فوزه بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين على حساب نادي بي 36 تورشافن من جزر فارو.
يذكر أن نادي فيبورغ يخوض المنافسة الأوروبية لأول مرة منذ 22 عاما، بينما وصل وست هام إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، على أن يستضيف فيبورغ فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة الإياب الأسبوع المقبل. ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات.