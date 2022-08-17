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مولدوفا تطلب من شركة "غازبروم" تأجيل المدفوعات
مولدوفا تطلب من شركة "غازبروم" تأجيل المدفوعات
طلب فاديم سيبان، رئيس شركة "مولدوفاغاز" من شركة "غازبروم" تأجيل الموعد النهائي لسداد الدفعات المقدمة لشهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول حتى نهاية الربع الرابع. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:13+0000
2022-08-17T07:13+0000
اقتصاد
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وكانت شركتا "غازبروم" و"مولدوفاغاز" وبعد مفاوضات طويلة قد مددتا عقد توريد الغاز لمدة 5 سنوات، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك بدءا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني.وقالت "غازبروم" إنه مع الأخذ في الاعتبار الوضع في مولدوفا، فقد تقرر توقيع عقد وفقا لشروط الجانب المولدوفي، ولكن بشرط سداد المدفوعات الحالية بنسبة 100% في الوقت المناسب. في نوفمبر، واجهت الجمهورية مشاكل في تحويل المدفوعات في الوقت المحدد، وكان هناك حاجة إلى تأخير. وفي يناير/ كانون الثاني، واجهت "مولدوفاغاز" ​​مرة أخرى صعوبات في سداد الدفعة لشركة "غازبروم"، وفرض البرلمان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما. وأعرب ممثل "غازبروم" سيرغي كوبريانوف عن مخاوفه من أن أزمة عدم السداد قد تتكرر في المستقبل.
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اقتصاد
اقتصاد

مولدوفا تطلب من شركة "غازبروم" تأجيل المدفوعات

07:13 GMT 17.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورغازبروم
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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طلب فاديم سيبان، رئيس شركة "مولدوفاغاز" من شركة "غازبروم" تأجيل الموعد النهائي لسداد الدفعات المقدمة لشهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول حتى نهاية الربع الرابع.
وكانت شركتا "غازبروم" و"مولدوفاغاز" وبعد مفاوضات طويلة قد مددتا عقد توريد الغاز لمدة 5 سنوات، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك بدءا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت "غازبروم" إنه مع الأخذ في الاعتبار الوضع في مولدوفا، فقد تقرر توقيع عقد وفقا لشروط الجانب المولدوفي، ولكن بشرط سداد المدفوعات الحالية بنسبة 100% في الوقت المناسب.
في نوفمبر، واجهت الجمهورية مشاكل في تحويل المدفوعات في الوقت المحدد، وكان هناك حاجة إلى تأخير. وفي يناير/ كانون الثاني، واجهت "مولدوفاغاز" ​​مرة أخرى صعوبات في سداد الدفعة لشركة "غازبروم"، وفرض البرلمان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما. وأعرب ممثل "غازبروم" سيرغي كوبريانوف عن مخاوفه من أن أزمة عدم السداد قد تتكرر في المستقبل.
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