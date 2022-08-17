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https://sputnikarabic.ae/20220817/نائب-وزير-الدفاع-الروسي-يبحث-مع-مساعد-وزير-الدفاع-المصري-قضايا-الأمن-الإقليمي-1066528733.html
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع مساعد وزير الدفاع المصري قضايا الأمن الإقليمي
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع مساعد وزير الدفاع المصري قضايا الأمن الإقليمي
بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، في لقاء مع مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية اللواء خالد مجاور، قضايا الأمن الإقليمي. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:42+0000
2022-08-17T14:12+0000
روسيا
مصر
آرميا 2022
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وبحسب ما نشرته وزارة الدفاع الروسية جرى الاجتماع على هامش المنتدى العسكري الدولي "آرميا -2022".وتم خلال الاجتماع تحديد المجالات الواعدة للتعاون الروسي المصري، بما في ذلك إقامة دورات تدريبية قتالية مشتركة.وأشار اللواء خالد إلى الديناميكيات الإيجابية في تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري.
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روسيا, مصر, آرميا 2022
روسيا, مصر, آرميا 2022

نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع مساعد وزير الدفاع المصري قضايا الأمن الإقليمي

13:42 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 14:12 GMT 17.08.2022)
© Russian Ministry of Defence / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، روسيا
نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Russian Ministry of Defence
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بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، في لقاء مع مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية اللواء خالد مجاور، قضايا الأمن الإقليمي.
وبحسب ما نشرته وزارة الدفاع الروسية جرى الاجتماع على هامش المنتدى العسكري الدولي "آرميا -2022".
وأشار فومين إلى أن روسيا عازمة على مواصلة التعاون النشط في مسائل الأمن الإقليمي والعالمي، والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى تقارب نهج البلدين من القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية.
وتم خلال الاجتماع تحديد المجالات الواعدة للتعاون الروسي المصري، بما في ذلك إقامة دورات تدريبية قتالية مشتركة.
وأشار اللواء خالد إلى الديناميكيات الإيجابية في تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري.
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