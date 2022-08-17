https://sputnikarabic.ae/20220817/نائب-وزير-الدفاع-الروسي-يبحث-مع-وزير-الدفاع-السوداني-مسائل-تعزيز-الأمن-في-القارة-الأفريقية-1066526667.html
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع وزير الدفاع السوداني مسائل تعزيز الأمن في القارة الأفريقية
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع وزير الدفاع السوداني مسائل تعزيز الأمن في القارة الأفريقية
بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، خلال مقابلة عمل مع وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، اليوم الأربعاء، تعزيز الأمن في القارة الأفريقية، حسبما... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:08+0000
2022-08-17T13:08+0000
2022-08-17T13:10+0000
أخبار روسيا اليوم
آرميا 2022
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في السابع عشر من أغسطس/ آب، عُقدت مقابلة عمل بين نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين ، ووزير دفاع جمهورية السودان الفريق ياسين إبراهيم".وأضاف البيان أن "فومين أشار خلال اللقاء إلى عزم روسيا مواصلة التعاون مع السودان في مسائل تعزيز الأمن في القارة الأفريقية".تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول تطوير التعاون العسكري والفني العسكري الروسي -السوداني.ومن ناحيته، أكد الفريق ياسين إبراهيم عزم القيادة العليا السودانية تطوير التعاون مع روسيا في المجال العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20220602/نائب-وزير-الدفاع-الروسي-يبحث-مع-وكيل-أمين-عام-الأمم-المتحدة-للشؤون-الإنسانية-الوضع-في-أوكرانيا-1063009914.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار روسيا اليوم, آرميا 2022
أخبار روسيا اليوم, آرميا 2022
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع وزير الدفاع السوداني مسائل تعزيز الأمن في القارة الأفريقية
13:08 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 13:10 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، خلال مقابلة عمل مع وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، اليوم الأربعاء، تعزيز الأمن في القارة الأفريقية، حسبما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة: "في السابع عشر من أغسطس/ آب، عُقدت مقابلة عمل بين نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين ، ووزير دفاع جمهورية السودان الفريق ياسين إبراهيم".
وأضاف البيان أن "فومين
أشار خلال اللقاء إلى عزم روسيا مواصلة التعاون مع السودان في مسائل تعزيز الأمن في القارة الأفريقية".
تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول تطوير التعاون العسكري والفني العسكري الروسي -السوداني.
ومن ناحيته، أكد الفريق ياسين إبراهيم عزم القيادة العليا السودانية تطوير التعاون مع روسيا في المجال العسكري.