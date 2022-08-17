https://sputnikarabic.ae/20220817/نائب-وزير-الدفاع-الروسي-يلتقي-بقائد-قوات-الأمن-الوطني-الفلسطيني-1066508742.html
نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي بقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني
نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي بقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني
استقبل نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني نضال أبو دخان. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:07+0000
2022-08-17T09:07+0000
2022-08-17T09:15+0000
أخبار فلسطين اليوم
روسيا
آرميا 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048504191_0:136:2683:1645_1920x0_80_0_0_4e3df265f551f0567c45cd5334317304.jpg
وصرح نائب وزير الدفاع الروسي بأن بلاده مستعدة لتطوير العلاقات مع المنظمات العسكرية والمخابرات الفلسطينية.وجاءت تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي في اجتماع عقد مع قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني على هامش فعاليات مؤتمر "موسكو للأمن الدولي".وعقد الاجتماع في جو ودي، وأكد استعداد الطرفين لمزيد من التعاون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048504191_154:0:2530:1782_1920x0_80_0_0_37b9628bd12ae83f2fcd39caec82d8e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, آرميا 2022
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, آرميا 2022
نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي بقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني
09:07 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
استقبل نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني نضال أبو دخان.
وصرح نائب وزير الدفاع الروسي بأن بلاده مستعدة لتطوير
العلاقات مع المنظمات العسكرية والمخابرات الفلسطينية.
وجاءت تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي في اجتماع عقد مع قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني على هامش فعاليات مؤتمر "موسكو للأمن الدولي".
خلال المحادثات، ناقش الطرفان قضايا الساعة والتعاون العسكري الثنائي والوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في فلسطين. كما تم التطرق خلال المحادثات إلى قضية التسوية في الشرق الأوسط.
وعقد الاجتماع في جو ودي، وأكد استعداد الطرفين
لمزيد من التعاون.