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نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي بقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني
نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي بقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني
استقبل نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني نضال أبو دخان. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T09:07+0000
2022-08-17T09:15+0000
أخبار فلسطين اليوم
روسيا
آرميا 2022
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وصرح نائب وزير الدفاع الروسي بأن بلاده مستعدة لتطوير العلاقات مع المنظمات العسكرية والمخابرات الفلسطينية.وجاءت تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي في اجتماع عقد مع قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني على هامش فعاليات مؤتمر "موسكو للأمن الدولي".وعقد الاجتماع في جو ودي، وأكد استعداد الطرفين لمزيد من التعاون.
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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, آرميا 2022
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, آرميا 2022

نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي بقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني

09:07 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 17.08.2022)
© Russian Ministry of Defence / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، روسيا
نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Russian Ministry of Defence
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استقبل نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني نضال أبو دخان.
وصرح نائب وزير الدفاع الروسي بأن بلاده مستعدة لتطوير العلاقات مع المنظمات العسكرية والمخابرات الفلسطينية.
وجاءت تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي في اجتماع عقد مع قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني على هامش فعاليات مؤتمر "موسكو للأمن الدولي".
خلال المحادثات، ناقش الطرفان قضايا الساعة والتعاون العسكري الثنائي والوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في فلسطين. كما تم التطرق خلال المحادثات إلى قضية التسوية في الشرق الأوسط.
وعقد الاجتماع في جو ودي، وأكد استعداد الطرفين لمزيد من التعاون.
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