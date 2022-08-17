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https://sputnikarabic.ae/20220817/هل-تمت-بـ-ماسح-إشارة-الشرطة-السعودية-تحل-لغز-سرقة-سيارة-بسهولة-في-الرياض-فيديو-1066540053.html
هل تمت بـ "ماسح إشارة"... الشرطة السعودية تحل لغز سرقة سيارة بسهولة في الرياض... فيديو
هل تمت بـ "ماسح إشارة"... الشرطة السعودية تحل لغز سرقة سيارة بسهولة في الرياض... فيديو
حلت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، لغز سرقة سيارة من أمام أحد المنازل في العاصمة الرياض بطريقة سهلة دون كسر نوافذها، ما أثار موجة من التساؤلات على... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:36+0000
2022-08-17T16:36+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وتداول ناشطون على موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق عملية السرقة، حيث ظهر السارق يترجل من سيارة بيضاء ويقوم بفتح باب السيارة الأخرى ويفر بها هاربا.وراجت على مواقع التواصل فرضية استخدام السارق جهاز "ماسح إشارة"، والذي قيل إن "طريقة عمله تتلخص في المرور بجميع السيارات المتوقفة في الحي حتى يلتقط الجهاز المركبة المناسبة للسرقة".لكن شرطة العاصمة السعودية نفت تلك الفرضية، وكشفت أن "عملية السرقة تمت من خلال مفتاح التشغيل الأساسي الذي سبق أن فقده مالكه قبل 10 أيام من الحادث، بخلاف ما تم تداوله في مقطع الفيديو الذي صوره ونشره، حيث تم استدعاؤه لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

هل تمت بـ "ماسح إشارة"... الشرطة السعودية تحل لغز سرقة سيارة بسهولة في الرياض... فيديو

16:36 GMT 17.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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حلت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، لغز سرقة سيارة من أمام أحد المنازل في العاصمة الرياض بطريقة سهلة دون كسر نوافذها، ما أثار موجة من التساؤلات على مواقع التواصل.
وتداول ناشطون على موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق عملية السرقة، حيث ظهر السارق يترجل من سيارة بيضاء ويقوم بفتح باب السيارة الأخرى ويفر بها هاربا.
وراجت على مواقع التواصل فرضية استخدام السارق جهاز "ماسح إشارة"، والذي قيل إن "طريقة عمله تتلخص في المرور بجميع السيارات المتوقفة في الحي حتى يلتقط الجهاز المركبة المناسبة للسرقة".
لكن شرطة العاصمة السعودية نفت تلك الفرضية، وكشفت أن "عملية السرقة تمت من خلال مفتاح التشغيل الأساسي الذي سبق أن فقده مالكه قبل 10 أيام من الحادث، بخلاف ما تم تداوله في مقطع الفيديو الذي صوره ونشره، حيث تم استدعاؤه لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".
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