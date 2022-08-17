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هيئة السكك الحديدية تكشف تفاصيل انفجار برميل داخل محطة مصر
هيئة السكك الحديدية تكشف تفاصيل انفجار برميل داخل محطة مصر
كشفت هيئة السكك الحديدية المصرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل سماع دوي انفجار داخل محطة مصر برمسيس. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:01+0000
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ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن مصدر مطلع في الهيئة، قوله إن "هذا الصوت نتج عن انفجار برميل كان مضغوطًا بالهواء برصيف 1 بمحطة مصر، مما تسبب في حدوث دوى انفجار، وخروج بعض الأدخنة البسيطة".وأَضاف المصدر أن "الواقعة لم تسفر عن أي سلبيات أو خسائر، كما لم تتسبب في توقف حركة القطارات بمحطة مصر".
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مصر, أخبار مصر الآن

هيئة السكك الحديدية تكشف تفاصيل انفجار برميل داخل محطة مصر

14:01 GMT 17.08.2022
© AHMED EL-MOGHRABIقطار - سكك حديد مصر
قطار - سكك حديد مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AHMED EL-MOGHRABI
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كشفت هيئة السكك الحديدية المصرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل سماع دوي انفجار داخل محطة مصر برمسيس.
ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن مصدر مطلع في الهيئة، قوله إن "هذا الصوت نتج عن انفجار برميل كان مضغوطًا بالهواء برصيف 1 بمحطة مصر، مما تسبب في حدوث دوى انفجار، وخروج بعض الأدخنة البسيطة".
وأَضاف المصدر أن "الواقعة لم تسفر عن أي سلبيات أو خسائر، كما لم تتسبب في توقف حركة القطارات بمحطة مصر".
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