https://sputnikarabic.ae/20220817/وزارة-الاقتصاد-اليابانية-تطلب-من-ميتسوبيشي-مراجعة-إيجابية-لـسخالين-2--1066512231.html
وزارة الاقتصاد اليابانية تطلب من "ميتسوبيشي" مراجعة إيجابية لـ"سخالين-2"
وزارة الاقتصاد اليابانية تطلب من "ميتسوبيشي" مراجعة إيجابية لـ"سخالين-2"
ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الاقتصاد الياباني الجديد ياسوتوشي نيشيمورا عقد اجتماعا شخصيا مع مدير شركة "ميتسوبيشي"، وحثه على إجراء... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T10:29+0000
2022-08-17T10:29+0000
2022-08-17T10:29+0000
العالم
روسيا
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وقالت الوكالة إنه خلال المحادثات مع مدير الشركة اليابانية، طلب منه نيشيمورا "النظر بإيجابية" في مسألة زيادة المشاركة في مشروع "سخالين-2" الروسي، مضيفة أنه من المتوقع أن تلتزم شركة "ميتسوبيشي" بالطلب.وفي 5 أغسطس/ آب، قال وزير الاقتصاد الياباني آنذاك، كويتشي هاجيودا، إنه تحدث مع مدير شركة "ميتسوي" وشركائه، كينيتشي هوري، وطلب منه اتخاذ قرار إيجابي بشأن المشاركة في المشروع تحت إشراف مشغل جديد.ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في أوائل يوليو/ تموز الماضي، يسمح لروسيا بإنشاء مشغل مشروع جديد يتولى مسؤولية "سخالين-2" من شركة "سخالين إنرجي انفستمنت"، وستحتفظ شركة "غازبروم" الروسية بحصة أغلبية تبلغ 50%، بالإضافة إلى سهم واحد. لقد وعدت "شل" بالفعل ببيع حصتها البالغة 27.5%، بينما يقال إن الشركتين اليابانيتين "ميتسوي" و"ميتسوبيشي" تخططان للاحتفاظ بحصصهما البالغة 12.5% و10% على التوالي.
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العالم, روسيا
وزارة الاقتصاد اليابانية تطلب من "ميتسوبيشي" مراجعة إيجابية لـ"سخالين-2"
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ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الاقتصاد الياباني الجديد ياسوتوشي نيشيمورا عقد اجتماعا شخصيا مع مدير شركة "ميتسوبيشي"، وحثه على إجراء تقييم إيجابي لمزيد من المشاركة في مشروع "سخالين-2" الروسي لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وقالت الوكالة إنه خلال المحادثات مع مدير الشركة اليابانية، طلب منه نيشيمورا "النظر بإيجابية" في مسألة زيادة المشاركة في مشروع "سخالين-2" الروسي، مضيفة أنه من المتوقع أن تلتزم شركة "ميتسوبيشي" بالطلب.
وفي 5 أغسطس/ آب، قال وزير الاقتصاد الياباني آنذاك، كويتشي هاجيودا، إنه تحدث مع مدير شركة "ميتسوي" وشركائه، كينيتشي هوري، وطلب منه اتخاذ قرار إيجابي بشأن المشاركة في المشروع تحت إشراف مشغل جديد.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في أوائل يوليو/ تموز الماضي، يسمح لروسيا بإنشاء مشغل مشروع جديد يتولى مسؤولية "سخالين-2" من شركة "سخالين إنرجي انفستمنت"، وستحتفظ شركة "غازبروم" الروسية بحصة أغلبية تبلغ 50%، بالإضافة إلى سهم واحد. لقد وعدت "شل" بالفعل ببيع حصتها البالغة 27.5%، بينما يقال إن الشركتين اليابانيتين "ميتسوي" و"ميتسوبيشي" تخططان للاحتفاظ بحصصهما البالغة 12.5% و10% على التوالي.