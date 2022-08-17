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https://sputnikarabic.ae/20220817/وزارة-الخارجية-الصينية-تسخر-من-إنجازات-الولايات-المتحدة-1066543259.html
وزارة الخارجية الصينية تسخر من "إنجازات" الولايات المتحدة
وزارة الخارجية الصينية تسخر من "إنجازات" الولايات المتحدة
نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان منشورًا على "تويتر" قارن فيه كيف ترى الولايات المتحدة والدول الأخرى تصرفاتها على الساحة الدولية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأرفق لي جيان، اليوم الأربعاء، المنشور بصورة تُظهر العديد من النزاعات التي تورطت فيها واشنطن بشكل مباشر.وشملت هذه النزاعات قصف هيروشيما وناغازاكي، وحرب كوريا وفيتنام، وغزو العراق وأفغانستان، والحملة العسكرية في باكستان، والصراع اليوغوسلافي.وكتب ممثل الوزارة: "يحتاج كل شخص إلى فهم واضح لحقيقة من هو حقًا منقذا للإنسانية، وكذلك الأمر بالنسبة للبلدان أيضًا".
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخارجية الصينية تسخر من "إنجازات" الولايات المتحدة

17:17 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 17:20 GMT 17.08.2022)
© AP Photo / Andy Wongالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Andy Wong
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نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان منشورًا على "تويتر" قارن فيه كيف ترى الولايات المتحدة والدول الأخرى تصرفاتها على الساحة الدولية.
وأرفق لي جيان، اليوم الأربعاء، المنشور بصورة تُظهر العديد من النزاعات التي تورطت فيها واشنطن بشكل مباشر.
وشملت هذه النزاعات قصف هيروشيما وناغازاكي، وحرب كوريا وفيتنام، وغزو العراق وأفغانستان، والحملة العسكرية في باكستان، والصراع اليوغوسلافي.

كما أشار الدبلوماسي، أن الولايات المتحدة تعتقد أنها تتصرف مثل بطل خارق ينقذ العالم، بينما لا ترى الدول الأخرى سوى الدمار والمعاناة الإنسانية.

وكتب ممثل الوزارة: "يحتاج كل شخص إلى فهم واضح لحقيقة من هو حقًا منقذا للإنسانية، وكذلك الأمر بالنسبة للبلدان أيضًا".
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