https://sputnikarabic.ae/20220817/وزارة-الخارجية-الصينية-تسخر-من-إنجازات-الولايات-المتحدة-1066543259.html
وزارة الخارجية الصينية تسخر من "إنجازات" الولايات المتحدة
وزارة الخارجية الصينية تسخر من "إنجازات" الولايات المتحدة
نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان منشورًا على "تويتر" قارن فيه كيف ترى الولايات المتحدة والدول الأخرى تصرفاتها على الساحة الدولية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T17:17+0000
2022-08-17T17:17+0000
2022-08-17T17:20+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/55/1045565538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_01a70b4645f72f0eb1606f9814624f35.jpg
وأرفق لي جيان، اليوم الأربعاء، المنشور بصورة تُظهر العديد من النزاعات التي تورطت فيها واشنطن بشكل مباشر.وشملت هذه النزاعات قصف هيروشيما وناغازاكي، وحرب كوريا وفيتنام، وغزو العراق وأفغانستان، والحملة العسكرية في باكستان، والصراع اليوغوسلافي.وكتب ممثل الوزارة: "يحتاج كل شخص إلى فهم واضح لحقيقة من هو حقًا منقذا للإنسانية، وكذلك الأمر بالنسبة للبلدان أيضًا".
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/55/1045565538_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c2c56dc1ebd907cdfcede8a637dd006f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الخارجية الصينية تسخر من "إنجازات" الولايات المتحدة
17:17 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 17:20 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان منشورًا على "تويتر" قارن فيه كيف ترى الولايات المتحدة والدول الأخرى تصرفاتها على الساحة الدولية.
وأرفق لي جيان، اليوم الأربعاء، المنشور بصورة تُظهر العديد من النزاعات التي تورطت فيها واشنطن بشكل مباشر.
وشملت هذه النزاعات قصف هيروشيما وناغازاكي، وحرب كوريا وفيتنام، وغزو العراق وأفغانستان، والحملة العسكرية في باكستان، والصراع اليوغوسلافي.
كما أشار الدبلوماسي، أن الولايات المتحدة تعتقد أنها تتصرف مثل بطل خارق ينقذ العالم، بينما لا ترى الدول الأخرى سوى الدمار والمعاناة الإنسانية.
وكتب ممثل الوزارة: "يحتاج كل شخص إلى فهم واضح لحقيقة من هو حقًا منقذا للإنسانية، وكذلك الأمر بالنسبة للبلدان أيضًا".