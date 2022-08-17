عربي
مصرع 10 أشخاص في حرائق غابات بالجزائر
https://sputnikarabic.ae/20220817/وزارة-الطاقة-التركية-تعلن-بدء-أعمال-التنقيب-في-البحر-المتوسط-1066541286.html
وزارة الطاقة التركية تعلن بدء أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط
وزارة الطاقة التركية تعلن بدء أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، إن تركيا بدأت عمليات التنقيب في البحر الأبيض المتوسط. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:58+0000
2022-08-17T16:59+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103241/34/1032413403_0:103:1965:1208_1920x0_80_0_0_65923e88ac5d57a132d830fbd58060e5.jpg
وكتب دونماز في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "بدأت سفينة الحفر لدينا "عبد الحميد خان" اليوم أول حفر لبئر يوركلر -1، هذه المرة نحن مصممون على الحفاظ على بهجة البحر الأسود بأخبار سارة جديدة في البحر المتوسط".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأول من تموز /يوليو الماضي، إن بلاده تأمل في الحصول على نتائج من أعمال التنقيب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط عن مكامن النفط والغاز بحلول نهاية العام.كما علق دونمز على مشروع تطوير حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود: "ستقوم سفينة مد الأنابيب "كاستورون" بتنفيذ العمل في الجزء العميق من القطاع التركي من البحر الأسود. ومن المتوقع أن يبدأ مد الأنابيب في أيام عطلة العيد (9-18 يوليو)".في منتصف يونيو/حزيران، أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود إلى اليابسة. وكتبت صحيفة "الصباح" أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.يبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من الحقل الموجود على الرف إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترًا. وفقًا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقل إلى تركيا في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220817/إسرائيل-وتركيا-تعيدان-تبادل-السفراء-رسميا--1066516638.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103241/34/1032413403_109:0:1856:1310_1920x0_80_0_0_046b3d763a3fc133d1f388295e0f227e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

وزارة الطاقة التركية تعلن بدء أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط

16:58 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 16:59 GMT 17.08.2022)
© Photo / ROSNEFTروس نفط
روس نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Photo / ROSNEFT
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، إن تركيا بدأت عمليات التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.
وكتب دونماز في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "بدأت سفينة الحفر لدينا "عبد الحميد خان" اليوم أول حفر لبئر يوركلر -1، هذه المرة نحن مصممون على الحفاظ على بهجة البحر الأسود بأخبار سارة جديدة في البحر المتوسط".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأول من تموز /يوليو الماضي، إن بلاده تأمل في الحصول على نتائج من أعمال التنقيب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط عن مكامن النفط والغاز بحلول نهاية العام.
اعلام إسرائيل و تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
إسرائيل وتركيا تعيدان تبادل السفراء رسميا
11:23 GMT
كما علق دونمز على مشروع تطوير حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود: "ستقوم سفينة مد الأنابيب "كاستورون" بتنفيذ العمل في الجزء العميق من القطاع التركي من البحر الأسود. ومن المتوقع أن يبدأ مد الأنابيب في أيام عطلة العيد (9-18 يوليو)".
في منتصف يونيو/حزيران، أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود إلى اليابسة. وكتبت صحيفة "الصباح" أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.
يبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من الحقل الموجود على الرف إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترًا. وفقًا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقل إلى تركيا في عام 2023.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала