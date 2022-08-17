https://sputnikarabic.ae/20220817/وزارة-الطاقة-التركية-تعلن-بدء-أعمال-التنقيب-في-البحر-المتوسط-1066541286.html
وزارة الطاقة التركية تعلن بدء أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط
وزارة الطاقة التركية تعلن بدء أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، إن تركيا بدأت عمليات التنقيب في البحر الأبيض المتوسط. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:58+0000
2022-08-17T16:58+0000
2022-08-17T16:59+0000
أخبار تركيا اليوم
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وكتب دونماز في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "بدأت سفينة الحفر لدينا "عبد الحميد خان" اليوم أول حفر لبئر يوركلر -1، هذه المرة نحن مصممون على الحفاظ على بهجة البحر الأسود بأخبار سارة جديدة في البحر المتوسط".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأول من تموز /يوليو الماضي، إن بلاده تأمل في الحصول على نتائج من أعمال التنقيب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط عن مكامن النفط والغاز بحلول نهاية العام.كما علق دونمز على مشروع تطوير حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود: "ستقوم سفينة مد الأنابيب "كاستورون" بتنفيذ العمل في الجزء العميق من القطاع التركي من البحر الأسود. ومن المتوقع أن يبدأ مد الأنابيب في أيام عطلة العيد (9-18 يوليو)".في منتصف يونيو/حزيران، أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود إلى اليابسة. وكتبت صحيفة "الصباح" أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.يبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من الحقل الموجود على الرف إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترًا. وفقًا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقل إلى تركيا في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220817/إسرائيل-وتركيا-تعيدان-تبادل-السفراء-رسميا--1066516638.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
وزارة الطاقة التركية تعلن بدء أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط
16:58 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 16:59 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، إن تركيا بدأت عمليات التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.
وكتب دونماز في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "بدأت سفينة الحفر لدينا "عبد الحميد خان" اليوم أول حفر لبئر يوركلر -1، هذه المرة نحن مصممون على الحفاظ على بهجة البحر الأسود بأخبار سارة جديدة في البحر المتوسط".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأول من تموز /يوليو الماضي، إن بلاده تأمل في الحصول على نتائج من أعمال التنقيب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط عن مكامن النفط والغاز بحلول نهاية العام.
كما علق دونمز على مشروع تطوير حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود: "ستقوم سفينة مد الأنابيب "كاستورون" بتنفيذ العمل في الجزء العميق من القطاع التركي من البحر الأسود. ومن المتوقع أن يبدأ مد الأنابيب في أيام عطلة العيد (9-18 يوليو)".
في منتصف يونيو/حزيران، أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود إلى اليابسة. وكتبت صحيفة "الصباح" أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.
يبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري
من خط أنابيب الغاز من الحقل الموجود على الرف إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترًا. وفقًا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقل إلى تركيا في عام 2023.