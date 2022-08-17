https://sputnikarabic.ae/20220817/وزير-الخارجية-البحريني-يلتقي-السفير-الإسرائيلي-في-المنامة-1066541073.html
وزير الخارجية البحريني يلتقي السفير الإسرائيلي في المنامة
وزير الخارجية البحريني يلتقي السفير الإسرائيلي في المنامة
استقبل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، سفير دولة إسرائيل لدى البحرين، آيتان نائي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:50+0000
2022-08-17T16:50+0000
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وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البحرين وإسرائيل، وسبل تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق، أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، عن إلغاء مؤتمر كان سيعقد في إسرائيل، الشهر المقبل، للاحتفال بمرور عامين على "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، عن الوزير فريج بأن "إلغاء المؤتمر جاء بسبب رفض ممثلين عن دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست".وبحسب الصحيفة، فقد "نقل مندوبو الدول العربية الذين تمت دعوتهم إلى المؤتمر رسائل إلى إسرائيل، قالوا فيها إنهم يتخوفون من أن مشاركتهم في مؤتمر كهذا ستعتبر تدخلا في المعركة الانتخابية، وإثر ذلك قررت إسرائيل إلغاء المؤتمر".
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العالم العربي, البحرين, إسرائيل
العالم العربي, البحرين, إسرائيل
وزير الخارجية البحريني يلتقي السفير الإسرائيلي في المنامة
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استقبل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، سفير دولة إسرائيل لدى البحرين، آيتان نائي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين
أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البحرين وإسرائيل، وسبل تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق، أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، عن إلغاء مؤتمر كان سيعقد في إسرائيل، الشهر المقبل، للاحتفال بمرور عامين على "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، عن الوزير فريج بأن "إلغاء المؤتمر جاء بسبب رفض ممثلين عن دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست".
وبحسب الصحيفة، فقد "نقل مندوبو الدول العربية الذين تمت دعوتهم إلى المؤتمر رسائل إلى إسرائيل، قالوا فيها إنهم يتخوفون من أن مشاركتهم في مؤتمر كهذا ستعتبر تدخلا في المعركة الانتخابية، وإثر ذلك قررت إسرائيل إلغاء المؤتمر".