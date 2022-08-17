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https://sputnikarabic.ae/20220817/وزير-الخارجية-التركي-قررنا-تعيين-سفير-لدى-إسرائيل-وسنواصل-دعمنا-للشعب-الفلسطيني-1066524240.html
وزير الخارجية التركي: قررنا تعيين سفير لدى إسرائيل وسنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني
وزير الخارجية التركي: قررنا تعيين سفير لدى إسرائيل وسنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن "قرار بلاده استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل كامل، سيصاحبه مواصلة الدفاع عن... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:36+0000
2022-08-17T12:36+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن "أنقرة قررت تعيين سفير لها في تل أبيب، وسيتم تحديد اسمه في وقت لاحق وإصدار مرسوم بذلك"، مشيرا إلى أن "قرار تعيين سفير تركي لدى تل أبيب جاء بعد خطوات إيجابية من جانب إسرائيل".وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيران".وأضاف لابيد في البيان أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل، رسميا، موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون (18 كيلومترا شمالي مدينة إيلات جنوب إسرائيل).وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه سيتم في نهاية شهر أغسطس/آب الجاري إطلاق رحلتين أسبوعيتين للفلسطينيين إلى أنطاليا، ثم إلى إسطنبول لاحقا، وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية.وأوضحت القناة: "سيتمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج من مطار رامون، حيث أعلنت سلطة المطارات اليوم (الثلاثاء) أن شركة "أطلس" ستسيّر رحلات خاصة للفلسطينيين إلى أنطاليا في تركيا".
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية التركي: قررنا تعيين سفير لدى إسرائيل وسنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني

12:36 GMT 17.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . POOL
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن "قرار بلاده استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل كامل، سيصاحبه مواصلة الدفاع عن الفلسطينيين وحقوقهم".
وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن "أنقرة قررت تعيين سفير لها في تل أبيب، وسيتم تحديد اسمه في وقت لاحق وإصدار مرسوم بذلك"، مشيرا إلى أن "قرار تعيين سفير تركي لدى تل أبيب جاء بعد خطوات إيجابية من جانب إسرائيل".
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيران".
وأضاف لابيد في البيان أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل، رسميا، موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون (18 كيلومترا شمالي مدينة إيلات جنوب إسرائيل).
وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه سيتم في نهاية شهر أغسطس/آب الجاري إطلاق رحلتين أسبوعيتين للفلسطينيين إلى أنطاليا، ثم إلى إسطنبول لاحقا، وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية.
وأوضحت القناة: "سيتمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج من مطار رامون، حيث أعلنت سلطة المطارات اليوم (الثلاثاء) أن شركة "أطلس" ستسيّر رحلات خاصة للفلسطينيين إلى أنطاليا في تركيا".
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