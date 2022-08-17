https://sputnikarabic.ae/20220817/وزير-الرياضة-السعودي-كأس-العالم-قطر-2022-مونديال-كل-العرب-1066530570.html

وزير الرياضة السعودي: كأس العالم قطر 2022 "مونديال كل العرب"

وزير الرياضة السعودي: كأس العالم قطر 2022 "مونديال كل العرب"

قال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن كأس العالم "قطر 2022"، الذي تستضيفه قطر، سيكون "مونديال كل العرب". 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T14:02+0000

2022-08-17T14:02+0000

2022-08-17T14:02+0000

رياضة

قطر

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وتابع في تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يتمنى أن يكون "مونديال قطر 2022" نسخة استثنائية في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء.وأشار الفيصل إلى أنه يتمنى أن يتم تتويج هذا العمل الكبير بتنظيم بطولة استثنائية.يذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى كأس العالم قطر 2022 وهي المرة السادسة له في تاريخ البطولة.ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" مبارياته في "مونديال قطر" ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات بولندا والأرجنتين والمكسيك.وتنطلق البطولة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في قطر، وتكون المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور.

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رياضة, قطر