عربي
https://sputnikarabic.ae/20220817/وفاة-المثلة-السورية-أنطوانيب-نجيب-عن-92-عاما-1066506107.html
وفاة الممثلة السورية أنطوانيب نجيب عن 92 عاما
وفاة الممثلة السورية أنطوانيب نجيب عن 92 عاما
نعت مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، الممثلة أنطوانيب نجيب، والتي أعلنت وفاتها اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 92 عاما، إثر أزمة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T08:14+0000
2022-08-17T09:04+0000
أخبار سوريا اليوم
المجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065882003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a3d2458de859688179faa50ef3f3105.jpg
وكتبت نقابة الفنانين السورية في نعيها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وبدأت أنطوانيت نجيب حياتها المهنية بعد انضمامها لنقابة الفنانين السوريين عام 1968 وشاركت في العديد من الأعمال، وعملت في المسرح والإذاعة والتلفزيون وقدمت الكثير من الأعمال وأبدعت في تجسيد الأدوار، ووصل إجمالي أعمالها إلى ما يزيد عن 150 عملا.وتزوجت أنطوانيت نجيب من الفنان السوري يوسف شوبري وبقيت معه حتى وفاته عام 2005.
https://sputnikarabic.ae/20211206/الرئاسة-السورية-تنشر-آخر-فيديو--للفنانة-أنطوانيت-نجيب-قبل-دخولها-العناية-المركزة-ماذا-قالت-1053647798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065882003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64385a7455c4a9a738df446e51538ca0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, المجتمع
أخبار سوريا اليوم, المجتمع

وفاة الممثلة السورية أنطوانيب نجيب عن 92 عاما

08:14 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق، سوريا
دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبرTelegram
نعت مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، الممثلة أنطوانيب نجيب، والتي أعلنت وفاتها اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 92 عاما، إثر أزمة صحية تعرضت لها.
وكتبت نقابة الفنانين السورية في نعيها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
مساعدات لوجستية روسية لمشافي محافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
الرئاسة السورية تنشر آخر فيديو للفنانة أنطوانيت نجيب قبل دخولها العناية المركزة... ماذا قالت
6 ديسمبر 2021, 21:28 GMT
وبدأت أنطوانيت نجيب حياتها المهنية بعد انضمامها لنقابة الفنانين السوريين عام 1968 وشاركت في العديد من الأعمال، وعملت في المسرح والإذاعة والتلفزيون وقدمت الكثير من الأعمال وأبدعت في تجسيد الأدوار، ووصل إجمالي أعمالها إلى ما يزيد عن 150 عملا.
وتزوجت أنطوانيت نجيب من الفنان السوري يوسف شوبري وبقيت معه حتى وفاته عام 2005.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала