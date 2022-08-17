https://sputnikarabic.ae/20220817/وفاة-المثلة-السورية-أنطوانيب-نجيب-عن-92-عاما-1066506107.html
وفاة الممثلة السورية أنطوانيب نجيب عن 92 عاما
وفاة الممثلة السورية أنطوانيب نجيب عن 92 عاما
نعت مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، الممثلة أنطوانيب نجيب، والتي أعلنت وفاتها اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 92 عاما، إثر أزمة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T08:14+0000
2022-08-17T08:14+0000
2022-08-17T09:04+0000
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وكتبت نقابة الفنانين السورية في نعيها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وبدأت أنطوانيت نجيب حياتها المهنية بعد انضمامها لنقابة الفنانين السوريين عام 1968 وشاركت في العديد من الأعمال، وعملت في المسرح والإذاعة والتلفزيون وقدمت الكثير من الأعمال وأبدعت في تجسيد الأدوار، ووصل إجمالي أعمالها إلى ما يزيد عن 150 عملا.وتزوجت أنطوانيت نجيب من الفنان السوري يوسف شوبري وبقيت معه حتى وفاته عام 2005.
https://sputnikarabic.ae/20211206/الرئاسة-السورية-تنشر-آخر-فيديو--للفنانة-أنطوانيت-نجيب-قبل-دخولها-العناية-المركزة-ماذا-قالت-1053647798.html
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أخبار سوريا اليوم, المجتمع
أخبار سوريا اليوم, المجتمع
وفاة الممثلة السورية أنطوانيب نجيب عن 92 عاما
08:14 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
نعت مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، الممثلة أنطوانيب نجيب، والتي أعلنت وفاتها اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 92 عاما، إثر أزمة صحية تعرضت لها.
وكتبت نقابة الفنانين السورية في نعيها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وبدأت أنطوانيت نجيب حياتها المهنية بعد انضمامها لنقابة الفنانين السوريين عام 1968 وشاركت في العديد من الأعمال، وعملت في المسرح والإذاعة والتلفزيون وقدمت الكثير من الأعمال وأبدعت في تجسيد الأدوار، ووصل إجمالي أعمالها إلى ما يزيد عن 150 عملا.
وتزوجت أنطوانيت نجيب من الفنان السوري يوسف شوبري وبقيت معه حتى وفاته عام 2005.