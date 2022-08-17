https://sputnikarabic.ae/20220817/يونيسيف-الملايين-من-الأطفال-يستفيدون-من-أول-لقاح-ضد-الملاريا-في-العالم-1066506563.html

يونيسيف: الملايين من الأطفال يستفيدون من أول لقاح ضد الملاريا في العالم

يونيسيف: الملايين من الأطفال يستفيدون من أول لقاح ضد الملاريا في العالم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حصول شركة الأدوية البريطانية "جي أس كيه" على عقد لإنتاج أول لقاح ضد الملاريا في العالم لحماية ملايين الأطفال من... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T08:34+0000

2022-08-17T08:34+0000

2022-08-17T08:34+0000

العالم

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وأضافت المنظمة أن هذه الجائزة البارزة، التي تقدر قيمتها بما يصل إلى 170 مليون دولار أمريكي، قد تؤدي إلى توفير 18 مليون جرعة من لقاح "آر تي أس أس" خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما قد ينقذ حياة الآلاف من الصغار سنويا. وقالت إتليفا كاديلي، مديرة قسم الإمدادات في المنظمة، إن هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة إلى مطوري لقاح الملاريا لمواصلة عملهم. وتابعت: "نأمل أن تكون هذه مجرد البداية. هناك حاجة لمواصلة الابتكار لتطوير لقاحات جديدة لزيادة العرض المتاح وخلق سوق لقاحات أكثر صحة". وأضافت: "هذه خطوة عملاقة إلى الأمام في جهودنا الجماعية لإنقاذ حياة الأطفال وتقليل عبء الملاريا كجزء من برامج أوسع للوقاية من الملاريا ومكافحتها". والملاريا مرض يُسببه طفيل وينتقل الطفيلي إلى البشر عبر لدغة البعوض حامل العدوى، وفي حين أن المرض يمكن الوقاية والشفاء منه، إلا أنه يمكن أن يكون قاتلا إذا تُرك دون علاج. وقالت منظمة الصحة العالمية إن لقاح "آر تي أس أس" يمكن أن يوفر حماية إضافية لأكثر من 25 مليون طفل كل عام بمجرد زيادة الإمدادات. وجاء اللقاح بعد 35 عاما من البحث والتطوير وهو أول لقاح على الإطلاق ضد مرض طفيلي. وتم إطلاقه في برنامج تجريبي عام 2019 بتنسيق من منظمة الصحة العالمية في غانا وكينيا وملاوي ووصل إلى أكثر من 800 ألف طفل. وتتوقع اليونيسف أن يرتفع الطلب على لقاح الملاريا بين البلدان المتضررة.

https://sputnikarabic.ae/20220608/علماء-يكتشفون-مركبا-يمكنه-تدمير-طفيليات-الملاريا-ومنع-انتشار-المرض-1063269838.html

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