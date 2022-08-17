https://sputnikarabic.ae/20220817/-فمك-يبوح-بالكثير-عن-صحتك-من-العلامات-المبكرة-للسرطان-إلى-نقص-الفيتامينات-1066547568.html

فمك يبوح بالكثير عن صحتك... من العلامات المبكرة للسرطان إلى نقص الفيتامينات

فمك يبوح بالكثير عن صحتك... من العلامات المبكرة للسرطان إلى نقص الفيتامينات

يعتقد الناس غالبا أن صحة الفم تقتصر فقط على صحة الأسنان. لكن فمك يمكن أن يخبرك بالكثير عن المضاعفات الصحية الأخرى أيضا. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T20:39+0000

2022-08-17T20:39+0000

2022-08-17T20:39+0000

الصحة

منوعات

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لا تقتصر صحة الفم على مجرد التنفس المنعش بل يمكن أن تساعد في التعرف المبكر على الحالات الخطيرة المحتملة.من رائحة أنفاس المرء إلى لون اللسان وحالة اللثة، هناك مجموعة من الإشارات على صحتك العامة في فمك.وكلما تم التعرف على هذه الحالات الصحية مبكرا من إشارات الفم هذه، سيكون من الأسهل إدارتها وعلاجها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".1- نزيف اللثةإذا كانت لثتك شاحبة أو تنزف عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، فقد يكون ذلك علامة على مرض اللثة، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى.وجد علماء من جامعة هارفارد أن المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.يمكن أن يرجع السبب إلى التهاب يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.يمكن أن يكون تورم أو نزيف اللثة أيضا علامة على نقص الفيتامينات. يمكن أن يساعد تناول زيت السمك متعدد الفيتامينات وأوميغا 3 في دعم نقص التغذية.2- اللسان الأبيضمن الطبيعي تماما وجود طبقة بيضاء خفيفة على لسانك. ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا الطلاء علامة على وجود عدوى أو حالة أكثر خطورة مثل السرطان.قد تكون البقع البيضاء غير العادية سرطانية ويجب فحصها من قبل الطبيب وعلاجها على الفور.يمكن أن يكون اللسان الأبيض أيضا علامة على حالة أقل خطورة تُعرف باسم الحزاز المسطح الفموي أو القلاع الفموي واللسان الجغرافي.يمكن أن تكون هذه أيضا علامة على مرض الزهري الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي والذي يجب أن يؤخذ على محمل الجد وعلاجه بسرعة.إذا تُرك مرض الزهري دون علاج، فقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الصحية الخطيرة.3- تقرحات الفمعادة ما تكون تقرحات الفم غير ضارة وتشفى في غضون أيام أو أسابيع قليلة، اعتمادا على سببها في المقام الأول.ومع ذلك، يمكن أن تكون تقرحات الفم أيضا علامة على التغيرات الهرمونية ونقص فيتامين ب والزنك والحديد.يمكن أن يكون سببها أيضا مرض اليد والقدم والفم، والحزاز المسطح الفموي، ومرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية أو ضعف جهاز المناعة بسبب وجود حالة صحية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الذئبة.4- رائحة الفم الكريهةربما تكون رائحة الفم الكريهة هي العلامة الأكثر بروزا في الفم على وجود خطأ ما في صحتك.بصرف النظر عن سوء نظافة الفم أو تناول شيء يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة مؤقتا، إذا كنت تعاني منه بشكل منتظم، فقد يكون ذلك علامة على مرض اللثة.كما يمكن أن يسبب التهاب الأنف أو الجيوب الأنفية أو الحلق أيضا رائحة الفم الكريهة.يمكن للأمراض، مثل بعض أنواع السرطان، وحالات مثل اضطرابات التمثيل الغذائي، أن تسبب أيضا رائحة الفم الكريهة. كذلك يرتبط ارتجاع أحماض المعدة برائحة الفم الكريهة.5- شقوق زاوية الفمعلامة مشكلة صحية أخرى تظهر عن طريق الفم هي تشققات في الزاوية يمكن أن تكون علامة على نقص فيتامينات ب أو لحديد أو الزنك.يمكن أن تشير هذه الشقوق أيضا إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي.قد يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات الجهاز الهضمي الالتهابية - الداء البطني أو التهاب القولون التقرحي- من تشققات في الزاوية.يمكن التئام شقوق الزاوية عن طريق زيادة كمية الفيتامينات التي تتناولها. نظرا لأن هذه العلامات قد تكون ناتجة عن أي عامل خطير أو غير ضار، فمن الأفضل استشارة طبيبك أو طبيب الأسنان لإجراء فحص طبي.

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