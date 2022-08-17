https://sputnikarabic.ae/20220817/6-أخطاء-يرتكبها-الجميع-عند-تنظيف-المنزل-تجعله-أكثر-اتساخا-فيديو-1066536145.html

6 أخطاء يرتكبها الجميع عند تنظيف المنزل تجعله أكثر اتساخا... فيديو

6 أخطاء يرتكبها الجميع عند تنظيف المنزل تجعله أكثر اتساخا... فيديو

نريد جميعا تنظيف منزلنا بأكبر قدر ممكن من الدقة من أجل العيش في أنظف بيئة ممكنة، لكن لسنا جميعا خبراء وننظف المنزل بشكل صحيح، حتى لو كانت النية هي القيام بذلك،... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T15:42+0000

2022-08-17T15:42+0000

2022-08-17T15:42+0000

منوعات

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شاركت فانيسا أمارو، "خبيرة التنظيف" التي يتابعها أكثر من 5 ملايين على "تيك توك"، حيث تطلق على نفسها اسم "Tiktok Cleaning Queen"، بعض الأخطاء الشائعة التي نرتكبها في التنظيف وقدمت ست نصائح قد توفر عليك الأخطاء وتساعدك على تنظيف المنزل أفضل، وفق موقع home.walla.تقول أمارو إن أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها معظمنا هو أننا نقوم بتفريغ كيس القمامة واستبداله ولكننا لا ننظف الصندوق نفسه.وتوصي بتنظيف الصندوق بقطعة قماش ومسحها في كل مرة نقوم فيها بإخراج الكيس.خطأ آخر هو استخدام فرشاة الريش لإزالة الغبار، وتوصي باستخدام عصى غبار من الألياف الدقيقة بدلا من ذلك، حيث أن استخدام فرشاة الريش ينقل الغبار فقط من سطح إلى آخر.بدلا من ذلك، اختاري التنظيف بقطعة قماش أو عصا من الألياف الدقيقة أو قطعة قماش لإزالة الغبار الكهروستاتيكي.لضمان استمرار الأقمشة في جمع الغبار، يجب غسلها واستبدالها عندما تتسخ.الخطأ الثالث الذي حذرت منه خبيرة التنظيف هو أننا ننسى تنظيف الأشياء مثل مفاتيح الإنارة أو اللافتات في المنزل.وأشارت أمارو إلى أن الحمام هو من أقذر الأماكن في المنزل.وأوضحت أنه "من الخطأ الاعتقاد بأن الحمام/المرحاض نظيف بعد التنظيف العادي، لأننا إذا استخدمنا ضوءا خاصًا فوق بنفسجي، فسنكون قادرين على اكتشاف الكثير من الأوساخ الموجودة في كل مكان.وظهرت أمارو وهي تستخدم مصباحا يدويا خاص أضاءت به زوايا الحمام وأظهرت مقدار الأوساخ "المختبئة" هناك.بعد ذلك، نصحت فانيسا مشاهديها بطي الأكياس البلاستيكية التي تستخدم أكثر من مرة في أشكال مثلثة ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك. وأوضحت إلى أي حد يمكن أن تكون تلك الأكياس متسخة من الداخل، لذا يجب طيها حتى لا تدخلها الأوساخ.كانت نصيحتها الأخيرة هي تنظيف رأس الممسحة الخاصة لتنظيف الأرضيات. إذا تركتها ستتراكم الأوساخ، وسيكون من الصعب عليكِ تنظيف المنزل بها، وعند استخدامها مرة أخرى، ستجعل الأرضية أكثر اتساخا.

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