https://sputnikarabic.ae/20220818/ألمانيا-تعلن-خفضا-مؤقتا-في-ضرائب-الغاز-للتخفيف-عن-المواطنين-الغاضبين-1066590899.html
ألمانيا تعلن خفضا مؤقتا في ضرائب الغاز للتخفيف عن المواطنين الغاضبين
ألمانيا تعلن خفضا مؤقتا في ضرائب الغاز للتخفيف عن المواطنين الغاضبين
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، عزم بلاده خفض الضرائب على الغاز الطبيعي مؤقتا، في محاولة لتهدئة الضغوط المالية على المواطنين الذين يعانون... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T15:45+0000
2022-08-18T15:45+0000
2022-08-18T15:45+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده المستشار الألماني على عجل في برلين بعد يوم من مواجهة شولتز باحتجاجات خلال حدث في قاعة المدينة في بلدة نيوروبين خارج العاصمة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".وقال شولتز إن برلين قررت خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز من 19% إلى 7% حتى نهاية مارس/ آذار 2024، مضيفا أن أسعار الغاز المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على الكثير من المواطنين، وتعهّد بالكشف عن المزيد من الإجراءات في الأسابيع المقبلة.وأضاف المستشار الألماني أن هذه الخطوة ستكون أكثر من مجرد تعويض للرسوم الإضافية الجديدة، حيث سيدفع ثمنها من خزائن الحكومة، متابعا: "القضية هي مسألة عدالة، لضمان بقاء البلاد موحدة خلال هذه الأزمة".في ظل ارتفاع أسعار الجملة للغاز الطبيعي بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا في وقت سابق من هذا العام، يتعين على المستهلكين الأوروبيين دفع رسوم إضافية جديدة لدعم شركات الطاقة التي تكافح لإيجاد إمدادات جديدة في السوق العالمي.واجه شولتز في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، هتافات غاضبة من المحتجين خلال حدث في قاعة المدينة في بلدة نيوروبين، على بعد 50 كيلومترا (31 ميلا) شمال غربي العاصمة. هتف المحتجون "خائن" و"ارحل".
https://sputnikarabic.ae/20220817/معاناتها-تشتد-ألمانيا-قد-تضطر-قريبا-إلى-تدشين-خط-الغاز-التيار-الشمالي-2-1066511839.html
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اقتصاد, أخبار ألمانيا
ألمانيا تعلن خفضا مؤقتا في ضرائب الغاز للتخفيف عن المواطنين الغاضبين
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الخميس، عزم بلاده خفض الضرائب على الغاز الطبيعي مؤقتا، في محاولة لتهدئة الضغوط المالية على المواطنين الذين يعانون ارتفاعا في تكاليف الطاقة.
جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده المستشار الألماني على عجل في برلين بعد يوم من مواجهة شولتز باحتجاجات خلال حدث في قاعة المدينة في بلدة نيوروبين خارج العاصمة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
وقال شولتز إن برلين قررت خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز من 19% إلى 7% حتى نهاية مارس/ آذار 2024، مضيفا أن أسعار الغاز المرتفعة
تشكل عبئا كبيرا على الكثير من المواطنين، وتعهّد بالكشف عن المزيد من الإجراءات في الأسابيع المقبلة.
وأضاف المستشار الألماني أن هذه الخطوة ستكون أكثر من مجرد تعويض للرسوم الإضافية الجديدة، حيث سيدفع ثمنها من خزائن الحكومة، متابعا: "القضية هي مسألة عدالة، لضمان بقاء البلاد موحدة خلال هذه الأزمة".
في ظل ارتفاع أسعار الجملة للغاز الطبيعي بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا
في وقت سابق من هذا العام، يتعين على المستهلكين الأوروبيين دفع رسوم إضافية جديدة لدعم شركات الطاقة التي تكافح لإيجاد إمدادات جديدة في السوق العالمي.
واجه شولتز في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، هتافات غاضبة من المحتجين خلال حدث في قاعة المدينة في بلدة نيوروبين، على بعد 50 كيلومترا (31 ميلا) شمال غربي العاصمة. هتف المحتجون "خائن" و"ارحل".