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أمريكا بصدد إجراء محادثات تجارية مع تايوان
أمريكا بصدد إجراء محادثات تجارية مع تايوان
تعتزم الحكومة الأمريكية إجراء محادثات تجارية مع تايوان في إشارة لدعم واشنطن للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T17:11+0000
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وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الجانبين "توصلا إلى توافق"، بشأن إجراء مفاوضات.وتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات في أوائل الخريف المقبل.وذكر الممثل التجاري أن "المفاوضات الرسمية" ستقود إلى تطوير العلاقات التجارية والتنظيمية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".يأتي الإعلان عن المحادثات التجارية بعد إطلاق بكين صواريخ في البحر، بعد أن أصبحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، هذا الشهر أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال 25 عاما.انتقدت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ المحادثات المزمعة، معتبرة أنها انتهاك لموقفها من أن تايوان ليس لها الحق في إقامة علاقات خارجية.وحذرت بكين، واشنطن من تشجيع الجزيرة على جعل استقلالها الفعلي لدائم، وهي خطوة تقول إنها ستؤدي إلى الحرب.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينة، شو جويتنج، إن "الصين تعارض ذلك بشدة"، ودعت واشنطن إلى "الاحترام الكامل للمصالح الأساسية للصين".
https://sputnikarabic.ae/20220817/الخارجية-الروسية-المواجهة-المحتملة-بين-أمريكا-والصين-بشأن-تايوان-تؤدي-إلى-تفاقم-الوضع-الاقتصادي-1066505977.html
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الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا بصدد إجراء محادثات تجارية مع تايوان

17:11 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / POOL
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تعتزم الحكومة الأمريكية إجراء محادثات تجارية مع تايوان في إشارة لدعم واشنطن للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الجانبين "توصلا إلى توافق"، بشأن إجراء مفاوضات.
أفراد طاقم الجيش الصيني المشارك في سباق بياتلون الدبابات 2019 في حقل ألابينو، ضواحي موسكو، روسيا 30 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
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أمس, 08:35 GMT
وتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات في أوائل الخريف المقبل.
وذكر الممثل التجاري أن "المفاوضات الرسمية" ستقود إلى تطوير العلاقات التجارية والتنظيمية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
يأتي الإعلان عن المحادثات التجارية بعد إطلاق بكين صواريخ في البحر، بعد أن أصبحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، هذا الشهر أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال 25 عاما.
انتقدت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ المحادثات المزمعة، معتبرة أنها انتهاك لموقفها من أن تايوان ليس لها الحق في إقامة علاقات خارجية.
وحذرت بكين، واشنطن من تشجيع الجزيرة على جعل استقلالها الفعلي لدائم، وهي خطوة تقول إنها ستؤدي إلى الحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينة، شو جويتنج، إن "الصين تعارض ذلك بشدة"، ودعت واشنطن إلى "الاحترام الكامل للمصالح الأساسية للصين".
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