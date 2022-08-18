https://sputnikarabic.ae/20220818/أمريكا-بصدد-إجراء-محادثات-تجارية-مع-تايوان-1066594418.html
أمريكا بصدد إجراء محادثات تجارية مع تايوان
أمريكا بصدد إجراء محادثات تجارية مع تايوان
تعتزم الحكومة الأمريكية إجراء محادثات تجارية مع تايوان في إشارة لدعم واشنطن للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T17:11+0000
2022-08-18T17:11+0000
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وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الجانبين "توصلا إلى توافق"، بشأن إجراء مفاوضات.وتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات في أوائل الخريف المقبل.وذكر الممثل التجاري أن "المفاوضات الرسمية" ستقود إلى تطوير العلاقات التجارية والتنظيمية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".يأتي الإعلان عن المحادثات التجارية بعد إطلاق بكين صواريخ في البحر، بعد أن أصبحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، هذا الشهر أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال 25 عاما.انتقدت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ المحادثات المزمعة، معتبرة أنها انتهاك لموقفها من أن تايوان ليس لها الحق في إقامة علاقات خارجية.وحذرت بكين، واشنطن من تشجيع الجزيرة على جعل استقلالها الفعلي لدائم، وهي خطوة تقول إنها ستؤدي إلى الحرب.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينة، شو جويتنج، إن "الصين تعارض ذلك بشدة"، ودعت واشنطن إلى "الاحترام الكامل للمصالح الأساسية للصين".
https://sputnikarabic.ae/20220817/الخارجية-الروسية-المواجهة-المحتملة-بين-أمريكا-والصين-بشأن-تايوان-تؤدي-إلى-تفاقم-الوضع-الاقتصادي-1066505977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا بصدد إجراء محادثات تجارية مع تايوان
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تعتزم الحكومة الأمريكية إجراء محادثات تجارية مع تايوان في إشارة لدعم واشنطن للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الجانبين "توصلا إلى توافق"، بشأن إجراء مفاوضات.
وتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات في أوائل الخريف المقبل.
وذكر الممثل التجاري أن "المفاوضات الرسمية" ستقود إلى تطوير العلاقات التجارية والتنظيمية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
يأتي الإعلان عن المحادثات التجارية بعد إطلاق بكين صواريخ في البحر، بعد أن أصبحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، هذا الشهر أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال 25 عاما.
انتقدت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ المحادثات المزمعة، معتبرة أنها انتهاك لموقفها من أن تايوان ليس لها الحق في إقامة علاقات خارجية.
وحذرت بكين، واشنطن من تشجيع الجزيرة على جعل استقلالها الفعلي لدائم، وهي خطوة تقول إنها ستؤدي إلى الحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينة، شو جويتنج، إن "الصين تعارض ذلك بشدة"، ودعت واشنطن إلى "الاحترام الكامل للمصالح الأساسية للصين".