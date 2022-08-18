https://sputnikarabic.ae/20220818/أمريكا-تسلم-الناتو-موافقتها-الرسمية-على-انضمام-فنلندا-والسويد-1066602310.html
أمريكا تسلم "الناتو" موافقتها الرسمية على انضمام فنلندا والسويد
أمريكا تسلم "الناتو" موافقتها الرسمية على انضمام فنلندا والسويد
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة سلمت إلى حلف شمال الأطلسي تصديقها الرسمي على طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T21:38+0000
2022-08-18T21:38+0000
2022-08-18T21:38+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وعلق بلينكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أودعت اليوم صكوك التصديق الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي، كخطوة أخيرة في عملية تصديق الولايات المتحدة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو".وافق الكونغرس الأمريكي والرئيس جو بايدن على التصديق في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لا يزال يتعين على العديد من الدول الأعضاء الأخرى في الحلف الموافقة على عضوية فنلندا والسويد.في البداية، أعاقت تركيا النظر في طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو بسبب مخاوف بشأن دعمهما لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.ومع ذلك، توصلوا لاتفاق في يونيو/ حزيران خلال قمة "الناتو" في مدريد لفتح مسار فنلندا والسويد للانضمام مقابل زيادة التعاون في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضد حزب العمال الكردستاني.قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستتابع عن كثب أي إجراءات تتخذها فنلندا والسويد بعد انضمامهما المحتمل إلى الناتو. بالإضافة إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن روسيا ستقدم "ردا" على التهديدات الناشئة عن عضوية البلدين في الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20220813/ماكرون-يوقع-بروتوكولات-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-الناتو-1066375859.html
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سبوتنيك عربي
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السويد, فنلندا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
السويد, فنلندا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أمريكا تسلم "الناتو" موافقتها الرسمية على انضمام فنلندا والسويد
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة سلمت إلى حلف شمال الأطلسي تصديقها الرسمي على طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف العسكري في الخطوة النهائية اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي على موافقة واشنطن.
واشنطن- سبوتنيك
. وعلق بلينكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أودعت اليوم صكوك التصديق الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي، كخطوة أخيرة في عملية تصديق الولايات المتحدة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو".
وافق الكونغرس الأمريكي والرئيس جو بايدن على التصديق في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لا يزال يتعين على العديد من الدول الأعضاء الأخرى
في الحلف الموافقة على عضوية فنلندا والسويد.
في البداية، أعاقت تركيا النظر في طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو بسبب مخاوف بشأن دعمهما لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.
ومع ذلك، توصلوا لاتفاق في يونيو/ حزيران خلال قمة "الناتو" في مدريد لفتح مسار فنلندا والسويد للانضمام مقابل زيادة التعاون في جهود مكافحة الإرهاب
، بما في ذلك ضد حزب العمال الكردستاني.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستتابع عن كثب أي إجراءات تتخذها فنلندا والسويد بعد انضمامهما المحتمل إلى الناتو. بالإضافة إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن روسيا ستقدم "ردا" على التهديدات الناشئة عن عضوية البلدين في الناتو.