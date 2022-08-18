https://sputnikarabic.ae/20220818/أمريكا-تنفي-تقديم-تنازلات-لإيران-من-أجل-العودة-إلى-الاتفاق-النووي-1066600329.html
أمريكا تنفي تقديم تنازلات لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي
أمريكا تنفي تقديم تنازلات لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي
قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أدريان واتسون، اليوم الخميس، إن التقارير حول قبول الولايات المتحدة أو دراستها تنازلات جديدة لإيران... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T20:21+0000
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وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، جاء النفي الرسمي بعدما أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رسالة إلى البيت الأبيض في وقت سابق الخميس مفادها أن مسودة الاتفاق التي اقترحها الاتحاد الأوروبي "تتجاوز الاتفاق النووي لعام 2015 ولا تتماشى مع الخطوط الحمراء لإدارة بايدن".وذكر مسؤول إسرائيلي كبير في إحاطة للصحفيين أن لابيد قال في لقاء مع عضو الكونغرس تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدز، إنه "حان الوقت للابتعاد عن الطاولة، وأي شيء آخر يبعث برسالة خاطئة".وأضاف لابيد: "حان الوقت للجلوس والتحدث عما يجب القيام به في المستقبل من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي". قدمت إيران يوم الاثنين ردها على مسودة اتفاقية الاتحاد الأوروبي، والتي وصفت بأنها عرض "نهائي".وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير إن لابيد أخبر دوتش ونيديس أن مسودة اتفاقية الاتحاد الأوروبي تتضمن تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015 ولا تلتزم بالمبادئ التي التزمت بها إدارة بايدن نفسها.
https://sputnikarabic.ae/20220818/إسرائيل-لأمريكا-مسودة-الاتحاد-الأوروبي-تتضمن-تنازلات-لإيران-أكثر-من-الاتفاق-النووي-الأصلي-1066596968.html
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أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تنفي تقديم تنازلات لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي
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قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أدريان واتسون، اليوم الخميس، إن التقارير حول قبول الولايات المتحدة أو دراستها تنازلات جديدة لإيران كجزء من جهود العودة للاتفاق النووي "خاطئة بشكل قاطع".
وبحسب موقع
"أكسيوس" الأمريكي، جاء النفي الرسمي بعدما أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رسالة إلى البيت الأبيض في وقت سابق الخميس مفادها أن مسودة الاتفاق التي اقترحها الاتحاد الأوروبي "تتجاوز الاتفاق النووي لعام 2015 ولا تتماشى مع الخطوط الحمراء لإدارة بايدن".
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير في إحاطة للصحفيين أن لابيد قال في لقاء مع عضو الكونغرس تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدز، إنه "حان الوقت للابتعاد عن الطاولة، وأي شيء آخر يبعث برسالة خاطئة".
وأضاف لابيد: "حان الوقت للجلوس والتحدث عما يجب القيام به في المستقبل من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي". قدمت إيران يوم الاثنين ردها على مسودة اتفاقية الاتحاد الأوروبي، والتي وصفت بأنها عرض "نهائي".
وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير إن لابيد أخبر دوتش ونيديس أن مسودة اتفاقية الاتحاد الأوروبي تتضمن تنازلات لإيران أكثر
من الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015 ولا تلتزم بالمبادئ التي التزمت بها إدارة بايدن نفسها.